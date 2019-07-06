33年經典遊戲《熱血硬派國夫君》系列外傳作品，首次由女性配角擔綱主角

由H2 Interactive代理銷售，預計由Arc System Works在9月5日推出《國夫君 (くにおくん)》系列動作遊戲新作，將以系列作品中以配角身分登場的「美佐子 (Misako)」和「京子 (Kyoko)」打造全新動作遊戲《熱血硬派國夫君外傳 熱血少女 (熱血硬派くにおくん外伝 River City Girls)》，預計在PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，以及Steam平台推出。

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以推出超過33年的經典動作遊戲《熱血硬派國夫君》系列作品為背景，並且首度以女性角色擔任主角的《熱血硬派國夫君外傳 熱血少女》，是由Arc System Works與WayForward合作打造作品，將以普普風動畫與漫畫風格演出，並且搭配16位元點陣繪圖風格與電子合成音樂，呈現既懷舊又新奇的遊玩樂趣。

而遊戲中除了配角美佐子與京子將擔任主角之外，原本擔任主角的國夫，以及阿力也會以配角身分登場 (不過整個畫風與過往系列作品顯然大不相同…)。

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除了在PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，以及Steam平台推出，代理銷售H2 Interactive稍早也確認將會在台灣地區推行繁體中文版，但僅限PlayStation 4與Nintendo Switch平台版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》