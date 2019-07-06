《新櫻花大戰》公布第一話故事劇情 一窺遊戲系統與場景

今年3月宣布將由《死神BLEACH》作者久保帶人擔任人設，並且預計今年冬季於PlayStation 4平台推出的《新櫻花大戰 (新サクラ大戦)》，稍早由SEGA宣布釋出第一話故事劇情「新生之風」介紹內容，藉此一窺遊戲部分故事劇情，以及遊戲系統與遊戲中場景。

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以架空背景「太正時代」為主，同時介於《櫻花大戰5 ～再見，吾愛～》12年後的帝都東京為舞台，《新櫻花大戰》將改為3D動作冒險遊戲，與過往日式冒險遊戲風格截然不同，而作品依然基於廣井王子相關設定，音樂製作則維持由田中公平擔任，而故事劇情則將由曾經擔任《3年B班金八老師～成為傳說中的教師！》、《428～被封鎖的澀谷～》等遊戲總監的石井二郎執筆。

但主要人物設定將由《BLEACH 死神》作者久保帶人擔任，而非過往長期合作的《幸運女神》作者藤島康介。

在此次公布第一話故事劇情中，將闡述玩家扮演主角神山誠十郎從海軍士官學校畢業後，被分派從事海上特務艦任務，卻在之後被貶派回岸上任務，並且擔任帝國華擊團・花組的新任隊長，在過往花組首席巨星，現在擔任經理的神崎堇要求之下協助重建花組。

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而神山誠十郎必須帶領憧憬過花組成員真宮寺櫻，同時也是神山誠十郎過往青梅竹馬的天宮櫻 (配音：佐倉綾音)，以及本身為巫女的東雲初穂 (配音：內田真禮)、本身為忍者一族後代的望月 阿左美 (配音：山村響)，另外也包含在歐洲劇場活躍演出的安娜塔西亞‧帕爾馬 (配音：福原綾香)與文學少女克菈莉絲 (配音：早見沙織)。

但在設備破舊、糟糕的公演情況下，加上面臨欠缺整備的靈子甲冑，使得神山誠十郎開始煩惱是否能順利重建花組，而此時則是面臨突然來襲的傀儡機兵，甚至後續更在帝劇周遭出現會吞噬靈力的魔幻空間。

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在遊玩過程中，玩家會持續在故事劇情穿插各類任務，同時也能在帝劇與銀座街道間穿梭，有些任務則是會有時間限制，而執行任務過程並不會影響主線劇情走向。

至於對話系統同樣會導入LIPS (Live&Interactive Picture System)系統設計，玩家必須在時間內選擇對話選項，系統會依照選擇結果影響角色對玩家的信賴，或是劇情變化。

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此次公布地點分別包含大帝國劇場1樓大廳、劇場內部、中庭、經理室、神山誠十郎的房間，以及包含大浴場與地下機甲庫。

大帝國劇場1樓大廳：

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劇場內部：

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中庭：

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經理室：

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神山誠十郎的房間：

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大浴場：

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地下機甲庫：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》