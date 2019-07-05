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微軟依然計畫推出對應雲端遊玩使用的Xbox主機

2019-07-05 09:44楊又肇

微軟預計在今年10月開放預覽測試旗下雲端串流遊戲服務Project xCloud，雖然強調可藉由手機、平板或PC裝置連接遊玩，但消息指出微軟同樣也計畫推出可對應Project xCloud服務使用的Xbox主機，讓使用者能有更好遊玩體驗。而就稍早說法，更指出此款Xbox主機售價將比一款3A等級遊戲作品便宜。

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先前有不少看法認為微軟將取消單純對應Project xCloud服務的Xbox One主機，但在市場傳聞微軟代號Lockhart的Xbox主機可能被取消推出，未來將僅以代號Anaconda的Xbox主機作為主打，亦即成為今年在E3 2019正式揭曉的Project Scarlett計畫預計推行機種，使得微軟計畫推行可配合Project xCloud服務使用的Xbox主機，藉此增加Xbox主機市佔使用率。

雖然Project xCloud服務可以對應手機、平板或PC使用，但如果要對應更好的遊玩體驗，微軟認為Xbox主機依然會是關鍵所在，因此另外推行對應Project xCloud服務使用的Xbox主機，加上以更加親民價格提供，預期能吸引更多玩家使用。

而就相關說法，對應Project xCloud服務使用的Xbox主機，本身也具備一定前期運算能力，因此可以對應更快操作反應，同時也能降低網路頻寬或伺服器反應速度的要求。依照Thurrott網站執行記者Brad Sams於YouTube影片提及說法，認為此款Xbox主機將以60美元以下價格提供，亦即幾乎等同一款3A等級遊戲作品價格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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