Google透露Stadia實際佔用流量將更低，同時預期網路服務資費會因應需求作調整

針對即將在今年秋季推出的Stadia雲端串流遊戲服務，Google Stadia服務負責人Phil Harrison認為，在越來越多串流應用服務成為主流之後，網路服務供應商 (ISP)必然會因應市場需求做出調整，因此消費者並不需要擔心網路流量問題。

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在接受GameSpot訪談時，Phil Harrison對於雲端串流遊戲必須佔用大量網路流量的情況，說明初期確實可能會成為消費者擔心問題，但是在越來越多串流技術應用服務推出，並且成為市場主流之後，認為網路服務供應商將會針對市場需求做出調整，例如過往網路服務商就曾針對Spotify、Netflix服務使用需求提出不同資費方案，讓使用者能安心使用此類網路服務，而不需要擔心網路流量是否耗盡，甚至造成高額網路使用費用。

同時，Phil Harrison也表示目前市場對於Stadia服務可能佔用網路流量預估，實際上並不準確，因為Google將會持續針對網路傳輸模式進行最佳化，因此使用者最終需要使用網路流量有可能還會更小，但具體細節可能還是要等到今年秋季實際上線才能確認。

在此之前，Phil Harrison曾經說明，若要在Stadia服務內以流暢的60fps執行1080P畫質表現的話，連網速度至少要在25Mbps以上，而若要執行4K 60fps畫質表現的話，則至少要使用30Mbps以上的連網速度，若要滿足對戰格鬥類遊戲，或是講究手速的即時戰略遊戲，在延遲表現要求將會更高。

而就Google後續說明，Stadia服務採用針對遊戲串流需求打造的傳輸引擎，在遊戲執行過程便會同步運作，並且同時針對使用者操作端與Stadia服務端擷取資訊，在最小延遲情況下實現即時互動的遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》