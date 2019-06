無論什麼都以一拳解決!《一拳超人 無名英雄》登上家用電玩與PC平台

由日本網路漫畫家ONE創作,並且由協助繪製《光速蒙面俠21》的漫畫家村田雄介進行「重製」的《一拳超人 (One Punch Man)》,稍早由BANDAI NAMCO Entertainment確認將推出改編遊戲作品《一拳超人 無名英雄 (One Punch Man A Hero Nobody Knows)》,並且釋出首波預告影片內容,確認將在PlayStation 4、Xbox One、Steam平台推出,但尚未確認具體上市時間。

遊戲將以3對3團戰動作玩法,並且可操作原作中琦玉、傑諾斯、地獄的吹雪、音速索尼克、無照騎士等英雄角色,同時也包含其他個性十足的反派角色,但目前仍無法確定原作中琦玉不可思議的「一拳決勝」強度,在遊戲中將如何做到遊玩平衡,畢竟在預告影片中看見琦玉被猛打,卻絲毫不受影響的模樣,似乎有點過於犯規。

而遊戲呈現方式,預期也會借重先前打造《七龍珠Z》、《火影忍者》系列遊戲經驗,將會重現動畫中的角色面貌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》