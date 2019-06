微軟可能已經取消研發代號「Lockhart」的親民款Xbox One新機

在原本消息中,傳出微軟計畫在下一款Xbox主機採用雙版本規劃,其中一款代號為「Anaconda」,鎖定主流、高性能規格款式,有可能就是今年在E3 2019期間揭曉的「Project Scarlett」,而另一款鎖定親民價位、性能相對較一般的機種代號則為「Lockhart」,但在後續消息則說明此款機種已經被默默取消。

依照微軟目前公布消息,顯然下一款Xbox主機僅會推出「Project Scarlett」,並未確認是否比照目前市場策略,分別提供主流款機種Xbox One S,以及高階效能款機種Xbox One X,另外還推出針對下載遊戲遊玩使用的全數位版Xbox One S。

而從遊戲產業分析師Benji-Sales取得消息表示,微軟內部似乎已經取消代號「Lockhart」的新款Xbox主機研發計畫,未來可能將主力集中在今年揭曉的「Project Scarlett」,或許將以此與Sony預計推出的PlayStation 5進行正面競爭。

不過,依照微軟目前市場策略來看,事實上可能會在「Project Scarlett」正式上市後,持續在市場維持銷售Xbox One X等機種,藉此作為次世代主機銜接過渡產品,或許日後仍會準備推出目前代號「Lockhart」,藉此取代現有Xbox One系列機種。

藉由安排在不同時間點推行,同時也有利於精簡市場銷售機種規格,讓消費者更容易挑選,同時也能讓Xbox One X、Xbox One S在內機種使用週期可以稍微延長。

Also it should be noted MS themselves only spoke of Scarlett at E3 like it was an individual platform. Also haven't heard of anyone having a dev kit that was anything other than the more powerful version currently



But again, Lockhard could still possibly exist