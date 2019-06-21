中國配件商透露迷你款Nintendo Switch實際面貌 左右控制器不可拆卸

先前已經有不少消息指稱任天堂計畫推出迷你款Nintendo Switch，藉此吸引更多玩家加入遊玩，而從先前台灣旺宏電子 (Macronix)接獲任天堂不少儲存元件訂單，加上中國深圳生產諸多家用電玩主機配件的英睿鴻電子，已經在官網列出諸多針對迷你款Nintendo Switch (Nintendo Switch Mini)打造周邊配件，似乎顯示此款主機即將在今年內問世。

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不過，從英睿鴻電子官網配件圖像來看，迷你款Nintendo Switch將採用一體成形的控制器設計，意味無法像一般版Nintendo Switch將左右Joy-Con控制器拆卸使用，在這樣的設計之下自然可以藉由大量生產降低整體成本，加上本身螢幕也從6.2吋縮減為4吋，預期將能讓迷你款Nintendo Switch以更低廉價格銷售。

因此從迷你款Nintendo Switch的設計判斷，預期任天堂將以此銜接過往掌機遊玩市場，並且鎖定以個人遊玩居多的使用情境，同時也能相容既有Nintendo Switch平台發行遊戲。

但估計任天堂依然可以允許透過額外連接方式，讓迷你款Nintendo Switch也能藉由額外購買的Joy-Con控制器，遊玩需要以體感方式遊玩的遊戲內容，只是諸如《任天堂實驗室 (Nintendo Labo)》系列就可能還是會有相容使用問題。

至於如果要讓迷你款Nintendo Switch銜接遊玩一般版Nintendo Switch的遊戲作品，預期在處理器規格應該還是會維持採用NVIDIA客製版Tegra X1 T210，或是可以發揮相近效能的處理器產品。

迷你款Nintendo Switch原本傳聞將會在今年E3 2019期間亮相，但後續又有消息指出將在今年秋季推出，或許有可能配合攜手騰訊正式進入中國市場消息一同宣佈。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》