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用AR進入魔法世界，《哈利波特：巫師聯盟》將在6/21率先於美國、英國推出

2019-06-20 18:29楊又肇

去年宣布延後至2019年推出的《哈利波特》系列小說改編手機遊戲《哈利波特：巫師聯盟 (Harry Potter: Wizards Unite)》，稍早確認將在6月21日率先於美國、英國市場推出，預計後續也會在更多地區上架。

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《哈利波特：巫師聯盟》將以擴增實境遊戲形式呈現，其中將融合Niantic先前推出《Pokémon GO》的遊戲設計經驗，讓使用者能化身巫師世界角色學習咒法、與真實世界玩家對決，另外也預期將藉由整合在地位置遊玩方式，讓玩家能更融入巫師世界的遊玩體驗。

遊戲是由Niantic與華納兄弟互動娛樂旗下WB Games San Francisco共同打造，分別推出iOS與Android平台版本，先前原定在2018年間推出，但後續因故調整至2019年發行贏。

玩家在遊戲中將化身國際保密法特別小組新進隊員，並且將前往調查蔓延在魔法世界的災難並將其封印，避免世界陷入危機，同時也將與全世界的巫師們合作，在不被麻瓜發現的情況下，將被魔法所困的事物、生物、人類，甚至記憶回歸原本狀態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境英國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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