《魔物獵人》真人版電影曝光30秒預告，蜜拉喬娃維琪、角龍、火龍等角色亮相

先前有不少消息的《魔物獵人 (Monster Hunter)》真人版電影，稍早於上海國際電影節對外公布30秒長度的預告前導影片，預計將會在2020年上映。

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在先前就已經確認由蜜拉喬娃維琪 (Milla Jovovich)主演，同時擔任劇中娜塔莉阿蒂米斯上尉，而參與演出藝人還包含曾經拍攝《拳霸》系列，並且在電影中飾演調查團隊長的泰國演員東尼嘉 (Worawit Yeerum)，以及飾演遊戲中接待員 (受付娘)角色的日本演員山崎紘菜。

此外，包含遊戲中曾經出現的角龍、火龍等角色也都會在電影中出現。《魔物獵人》電影由曾經拍攝《惡靈古堡》系列電影的保羅安德森負責執導與劇本內容，透過Sony影業與騰訊影業合作發行。

但以電影本身來看，主要還是建立在同名改編內容，因此雖然片名標榜為《魔物獵人》，但仍依照劇本編寫與好萊塢電影市場需求做了一定程度的調整，例如故事主軸變成聯合國軍隊透過傳送門來到另一個世界，並且與當地居民聯手對抗巨型魔物，並且避免這些魔物透過傳送門侵入地球。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》