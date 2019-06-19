微軟尚未決定「Project Scarlett」正式名稱，甚至連備選名稱都還沒決定

在今年E3 2019正式透露準備推出新款遊戲主機「Project Scarlett」之後，Xbox部門負責人Phil Spencer在後續接受訪談時表示，現階段尚未決定下一款遊戲主機正式名稱，同時內部也尚未提出任何候選名稱。

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依照Phil Spencer的說法，意味微軟現階段仍以調整「Project Scarlett」硬體架構為主，尚未進展到決定未來產品進入市場使用名稱階段。

但若依照過往情況，理論上還是會維持冠上Xbox名稱，至於是否會叫做「Xbox Two」，或是維持原本「Xboxs One」名稱，僅在名稱後方加上全新字母稱號，藉此與現有Xbox One S、Xbox One X做區隔，現階段都還無法確定。

而從目前Xbox One已經不再預設搭配對應Kinect體感攝影機配件，同時也區分搭載光碟機功能版本，以及全數位化版本的情況來看，「Project Scarlett」也有可能採用相同市場策略。

不過，微軟先前已經透露「Project Scarlett」同樣會維持搭載光碟機功能，代表下一款遊戲主機依然會對應以光碟作為儲存媒介的使用模式，但或許在新機進入市場一段時間後，同樣也會推出取消光碟設計的全數位化版本，藉此吸引更多習慣購買數位版遊戲內容的玩家選購。

微軟目前已經確認「Project Scarlett」採用Zen 2架構的客製化處理器，以及採RDNA架構的顯示卡設計，並且搭配GDDR6顯示記憶體與全新SSD設計，藉此對應高8K解析度影像即時處理效能，以及更低延遲執行表現，另外更支援Ray Tracing光線追蹤表現效果，同時也將支援向下相容遊玩功能，讓玩家可以銜接Xbox One遊戲作品。

「Project Scarlett」將會在2020年聖誕節與《最後一戰：無限 (Halo Infinite)》一同推出，但尚未透露具體價格等細節，同時也未揭曉實際外觀設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》