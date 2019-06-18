哈利波特快遭毒手！Niantic對「飛人」忍無可忍

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知名實境遊戲《Ingress》和任天堂《精靈寶可夢GO》的遊戲開發商Niantic對於駭客持續破壞遊戲平衡忍無可忍，決定提告這些破壞遊戲體驗的團體。

它們的目標是俗稱為駭客開發協會的Global ++，而他們所擁有的產品是未經授權的遊戲精靈寶可夢Go和 Ingress版本，名為PokeGo ++和Ingress ++。Niantic表示Global ++ 所釋出的版本破換遊戲平衡並侵犯了智慧產權，更以破壞遊戲以外掛的方式來讓消費者付費資助該公司獲利。

Niantic指出已鎖定該組織的主要開發者與推廣這些非法軟體的人員，並針對其餘20名Global ++成員進行控告。Niantic希望在訴訟中獲得初步禁令，這將要求Global ++立即停止發表被駭客入侵的應用程式以及逆向工程的開發。

而Niantic挑選這個時機點進行控告很有可能是因為它們必須要防止接下來要推出的產品《哈利波特：巫師聯盟》又再次受到駭客們的入侵；Niantic表示據他們了解Global ++已經建立了這款遊戲的駭客版Potter ++，將嚴重影響使用者遊戲體驗。目前這款遊戲已在紐西蘭與澳洲進行了測試。

《精靈寶可夢 GO》自2016年遊戲推出以來，俗稱「飛人」的外掛程式一直是個問題，而Niantic也持續在打擊作弊或使用外掛的帳戶。去年，Niantic也開始針對那些使用的三方軟體來獲得非正規遊戲體驗的帳戶進行懲罰，刪除了他們的遊戲帳戶。

隨著針對Global ++ 的訴訟，Niantic期望透過這樣的方式來保護《哈利波特：巫師聯盟》的數百萬美元投資，並帶給消費者最有趣的遊戲體驗。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》