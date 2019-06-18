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微軟將於倫敦舉辦X019全球玩家派對活動，或許將揭曉新主機、雲端服務細節

2019-06-18 09:15楊又肇

去年選在墨西哥舉辦X018之後，微軟計畫在今年底再次舉辦X0全球玩家派對活動，而地點將選在英國倫敦，時間也預期會選在今年11月。

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相較去年在X018活動上宣布收購Obsidian Entertainment (黑曜石娛樂)、inXile Entertainment兩家遊戲工作室，預期微軟今年也會在X019活動上宣布加入更多遊戲工作室製作內容。

另外，基於今年在E3 2019期間公佈下一款主機「Project Scarlett」消息，屆時或許也會有部分重點在於分享新主機應用的可能性。而在微軟基於Azure雲端平台的串流遊戲服務「Project xCloud」，預計在今年10月進入預覽測試階段，有可能在X019活動中公佈更多服務細節。

但在正式迎接X019活動之前，微軟也會在今年8月下旬於德國科隆電玩展Gamescom 2019公佈更多有關Xbox新作消息，因此X019活動公佈重點會聚焦在哪些項目，目前似乎還很難確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

倫敦德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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