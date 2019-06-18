Ys Net透露將考量《莎木3》PC版僅在Epic Game Store獨佔銷售所產生問題

今年在E3 2019期間宣布PC版《莎木3》將透過Epic Game Store獨佔銷售消息後，雖然發行商Deep Silver表示未來仍會透過Steam平台銷售，但可能會基於與Epic Games合作協議，使得遊戲在Steam平台上架可能要在更晚時間，因此引發不少參與集資的玩家不滿，甚至有不少玩家提出退款要求。

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而就稍早Deep Silver回應說法，表示本身是在遊戲製作團隊Ys Net於Kickstarter網站完成集資後才接手內容發行事宜，因此僅能就現行決定銷售模式行處理，無法受理玩家因為發行平台優先順序問題提出退款的要求。

同時，Deep Silver也說明遊戲決定發行平台順序事宜，必須由Ys Net團隊與Epic Game Store討論才能確認是否作調整。

在後續聲明中，Ys Net團隊則表示將針對《莎木3》透過Epic Game Store獨佔銷售影響作評估，但尚未確認是否進一步與Epic Games協商。

但以目前情況來看，若《莎木3》採用Epic Games旗下Unreal Engine技術打造，同時也基於與Epic Games深入合作而取得技術資源的話，如果進一步滿足玩家期望能同時在Steam平台上架銷售的話，勢必會與Epic Games合作產生衝突。

目前許多玩家對於《莎木3》並非透過Steam平台銷售產生不滿，主因在於多數玩家希望將所購買遊戲集中在Steam平台上管理，加上目前Epic Game Store服務仍不算好用，同時如果玩家堅持要購買Steam上架銷售版本，必然要等到一段時間才能遊玩，如此便失去當初參與集資的意義，因此才會提出希望退款的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》