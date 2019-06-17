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亞馬遜遊戲工作室證實裁員重組，但並未計畫退離遊戲市場

2019-06-17 13:15楊又肇

在E3 2019展期最後一天時，亞馬遜遊戲工作室悄悄地宣布裁員重組消息，同時也取消部分尚未對外公佈遊戲作品發行計畫。

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依照Kotaku網站取得消息，以及後續亞馬遜回應說法，除了證實裁員重組消息，更確認正與內部員工洽談後續職務安排，或是處理資遣事宜，但說明仍會持續推行先前已經說明投入發展的《New World》、《Crucible》等遊戲作品，同時依然會持續推出新遊戲作品。

2012年成立，並且先以手機遊戲設計為主的亞馬遜遊戲工作室，在2014年宣布進軍PC遊戲市場後，曾經招攬前Valve《傳送門》、《惡靈勢力》設計者Kim Swift，以及曾經參與打造《極地戰嚎2》、《System Shock 2》等遊戲作品的開發者，藉此強化遊戲開發能力，後續也宣布將推出包含《New World》、《Crucible》在內遊戲。

不過，亞馬遜遊戲工作室並非頭一次臨時取消現有遊戲開發計畫，2016年曾宣布將推出類似《英雄聯盟》般PvP類遊戲《Breakaway》，但在去年則以未能達成預期標準，進而取消此款遊戲開發。

此次宣布裁員重組之後，亞馬遜遊戲工作室仍對外進行招募，同時也如本身說明並不會退離遊戲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資遣

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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