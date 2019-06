製作人也尚未確認《Final Fantasy VII重製版》將拆分成幾部曲完整收錄

針對目前公布將於2020年3月3日上市,並且開放預購的《Final Fantasy VII重製版》,實際上僅描述主角克勞德一行人在工業都市米德加 (ミッドガル)內的「序章」故事,在Kotaku記者Jason Schreier於E3 2019期間詢問結果,似乎就連遊戲製作人北瀬佳範也尚未確認未來將會拆分成幾部曲,才能完整呈現《Final Fantasy VII重製版》所有內容。

分享 facebook

目前光是在米德加內的故事就已經需要透過兩張藍光光碟存放,後續還有包含離開米德加之後的故事情節,似乎意味《Final Fantasy VII重製版》可能不只是透過簡單二部曲就能完整收錄。

在先前說法中,Square Enix表示《Final Fantasy VII重製版》並非只是單純將畫質提高,而是針對遊戲遊玩細節重新打造,在原本故事設定之下更加入全新遊玩元素,因此並非只是將畫面重新繪製,並且加入大量3D影像內容,幾乎是以全新遊戲製作角度投入開發。

因此,《Final Fantasy VII重製版》在「序章」部分就需要透過兩張藍光光碟收錄,讓玩家能更深入工業都市米德加,但若要進一步完整感受後續在神羅軍事基地朱諾、有著舊式魔洸爐的禿鷹要塞,以及路行鳥牧場、金碟樂園、陽光海岸、因魔洸爐爆炸受到影響的貢加加、火箭村、五台,以及尼布爾海姆等地區故事章節,似乎會需要不少張光碟收錄,同時也可能考驗數位版購買玩家的硬碟存放空間與網路下載速度。

Just asked Yoshinori Kitase how many games are going to be in the Final Fantasy VII remake - he said he can't say yet "because we don't know ourselves."