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配音員透露《最後生還者 二部曲》將於明年2月推出？

2019-06-17 18:48楊又肇

由於今年並未參與E3 2019展出，同時Sony也並未配合活動展期同步更新PlayStation 4平台獨佔遊戲作品預計推行時間，尤其在Naughty Dog製作的《祕境探險》系列作品告一段落之後，更多人開始猜測原訂今年秋季發行的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》實際上市時間。

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而在近期受訪過程中，遊戲中擔任女主角艾莉配音的演員Ashley Johnson似乎不慎透露《最後生還者 二部曲》預計上市時間，或許有可能訂在2020年2月。

由於Ashley Johnson尚未說完就被主持人打斷，似乎是為了避免意外透露實際上市時間。不過，Kotaku網站方面也從消息來源表示《最後生還者 二部曲》將會延後至2020年推出，預期時間可能也會落在2月。

目前Sony與Naughty Dog方面均未透露《最後生還者 二部曲》實際上市時間，而若以2020年2月時間點來看，或許有可能是遊戲本身設定上市時間底線，若遊戲能在此時間之前做好準備，自然能在更早時間對外銷售。

另一方面，市場看法也認為《最後生還者 二部曲》有可能配合Sony接下來準備推出的PlayStation 5一同上市，但這樣的說法或許不太準確，如果依照Sony先前強調今年內不會有任何有關PlayStation 5的上市消息的話，意味至少要等到明年才有可能看見新機推出，那麼除非Sony選擇在年初揭曉新機消息，並且在E3 2020期間公布更具體細節。

只是如此一來可能會讓《最後生還者 二部曲》變成先推出對應PlayStation 4平台版本，後續則會針對PlayStation 5提供更高畫質版本。但依照Sony過往其實也曾針對PlayStation 3、PlayStation 4分別推行不同畫質版本的《最後生還者》，相同的作法再次發生在《最後生還者2》上，似乎也不算奇怪。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台獨

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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