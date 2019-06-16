Square Enix希望藉由訂閱、串流遊玩方式吸引更多人遊玩旗下遊戲作品

在E3 2019期間受訪時，Square Enix社長松田洋佑透露希望能將所有過去推行遊戲重新以高畫質形式推行，並且透過全新數位化形式讓更多玩家遊玩，同時也暗示未來考慮透過訂閱下載，或是以串流遊玩方式提供使用。

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接受媒體訪談時，松田洋佑表示公司內部確實有計畫將過往遊戲重新以高畫質形式移植到新平台，甚至希望能將過去在任天堂紅白機時代的經典遊戲帶到次世代主機上，讓更多玩家可以遊玩。而在過去發展中，Square Enix確實也將不少經典作品重新推行到新主機平台，甚至以全新技術再次打造，例如《Final Fantasy VII Remake》，或是《聖劍傳說3》重製版。

不過，松田洋佑也透露在過去發展歷史中，有部分遊戲在當時並未想到會多年之後重新翻製，因此並未妥善保存遊戲原始程式碼，因此變成想要重新以高畫質打造，或是重新翻製都會面臨極大困難。

但以Square Enix公司目前發展方向，確實將過往經典遊戲重新移植，將成為重要市場策略，希望藉此吸引更多玩家接觸Square Enix旗下遊戲作品，進而增加旗下遊戲知名度與遊玩使用率。

松田洋佑甚至表示期望藉由各類數位化方式推廣旗下遊戲作品，其中更考慮藉由訂閱下載，或是串流遊玩方式，讓更多玩家可以輕易遊玩Square Enix推行遊戲作品。

目前Square Enix並未透露是否計畫推出自有遊戲訂閱服務，或是與其他提供遊戲串流遊玩服務合作，目前包含Google、微軟都已經推行自有遊戲串流遊玩服務，甚至微軟也提出以訂閱使用的Xbox Game Pass，而包含Ubisoft、EA也都提出各自的遊戲訂閱使用服務，

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》