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Bethesda旗下《異塵餘生：庇護所》，以及更多遊戲作品都將登上Tesla車款

2019-06-16 19:05楊又肇

如同先前透露更多藉由Unity、Unreal Engine遊戲引擎打造的遊戲將陸續登錄Tesla車款，在稍早於洛杉磯舉辦的E3 2019展會活動上，Tesla執行長Elon Musk更與Bethesda執行製作人Todd Howard同台宣布《異塵餘生：庇護所 (Fallout Shelter)》，以及曾在微軟Xbox One獨佔的獨立遊戲作品《Cuphead》等作品都會在Tesla車款上提供遊玩

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顯然在OperaNetflix幾間原本與遊戲沒有直接關連的廠商，一連在今年E3 2019期間揭曉"遊戲相關"消息之後，Tesla也趁著這個勢頭宣布與Bethesda合作，並且確認將把過去受到不少玩家支持遊玩的《異塵餘生：庇護所》帶到Tesla車款。

除此之外，包含《Beach Buggy Racing 2》、《Cuphead》，以及先前公布的Atari經典遊戲作品也都會陸續向Tesla車款開放遊玩，並且支援透過PlayStation 4、Xbox One控制器遊玩，若本身就是賽車類型遊戲的話，更可直接透過Tesla車款的方向盤與煞車踏板進行操作 (基於安全考量，油門踏板並不會成為控制項目)。

而為了確保使用者不會在駕駛過程遊玩遊戲，這些登上Tesla車款的遊戲必須在車輛處於靜止狀態下才能使用，避免使用者在濫用自動駕駛模式情況下，還同時遊玩遊戲造成更大危險事故。

另外，Tesla也確定未來使用者也能藉由車輛內建螢幕與系統瀏覽器播放YouTube或Netflix影片內容，但同樣必須是在車輛處於靜止狀態下才能執行。

看起來，Tesla希望讓其下車款能藉由連網功能與更多娛樂功能銜接，讓Tesla系列車款可以變成會自動行駛的「多媒體娛樂裝置」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

洛杉磯列車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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