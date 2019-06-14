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Opera推出全球首款針對遊戲打造的瀏覽器「Opera GX」

2019-06-14 11:25楊又肇

儘管本身業務與遊戲並沒有實質關連，Opera宣布推出全球首款針對遊戲打造的瀏覽器Opera GX，可讓使用者自行調整CPU、記憶體等硬體資源分配比例。

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Opera GX標榜可讓使用者進一步調整CPU、記憶體在內硬體資源使用分配比例，同時也能即時顯示目前硬體資源使用情況，避免網頁存取內容大幅佔用系統硬體資源，另外也能針對瀏覽器聲音輸出進行調整。

而針對遊戲使用需求，Opera GX則是在預設內容加入顯示各項遊戲促銷優惠，以及遊戲相關動態新聞、報導內容，另外也加入可快速連接Twitch服務的快捷設計，至於其他功能則與一般Opera瀏覽器沒有太大差異，一樣也能安裝使用Chrome Store延伸套件。

不過，既然標榜對應遊戲使用，Opera GX也加入可自訂佈景主題設計，甚至能與Razer Chroma多彩背光技術同步，預設配色為黑、紅搭配設計，另外也包含Opera瀏覽器提供的VPN加密瀏覽、廣告攔截功能，以及對應Facebook Messenger及WhatsApp聊天介面的小工具設計。

目前Opera GX已經針對Windows PC平台推出，尚未透露是否針對其他平台提供使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Opera瀏覽器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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