KONAMI跟進迷你復刻主機風潮 將推出PC Engine Mini

同樣跟上先前迷你復刻主機風潮，KONAMI稍早宣布將推出迷你機身設計的PC Engine Mini，而北美地區則會以TurboGrafx-16 mini為稱，歐洲地區則使用PC Engine Core Grafx mini名稱。

分享 facebook

以NEC在1987年推行的家用電玩主機PC Engine為基礎，KONAMI稍早宣布推出迷你復刻版本，並且預計在日本地區以PC Engine Mini名稱推行，北美地區則會以TurboGrafx-16 mini為稱，而歐洲地區則使用PC Engine Core Grafx mini名稱。

目前KONAMI尚未確認實際推行時間，但隨著上市地區不同，搭配收錄的遊戲作品也會有所差異。

分享 facebook

首波收錄遊戲

PC Engine Mini：

《超級星際戰士 (スーパースターソルジャー)》

《THE 功夫 (THE 功夫)》

《PC 原人 (PC 原人)》

《惡魔城 X：血之輪迴] (悪魔城ドラキュラX 血の輪廻)》

《伊蘇 I ＆ II (イース I・II)》

《迷宮探險家 (ダンジョンエクスプローラー)》

分享 facebook

TurboGrafx-16 mini、PC Engine Core Grafx mini：

《R-TYPE (R-TYPE)》

《新冒險島 (New Adventure Island)》

《最後忍道 (Ninja Spirit)》

《伊蘇 I ＆ II (Ys Book I&II)》

《迷宮探險家 (Dungeon Explorer)》

《異形衝擊 (Alien Crash)》

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》