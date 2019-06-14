Xbox One向下相容舊平台遊戲功能 同樣也會在「Project Scarlett」提供

在稍早更新說明中，微軟證實將是最後一次針對Xbox One平台提供向下相容的Xbox與Xbox 360遊戲作品，未來將會著重下一款主機「Project Scarlett」的向下相容性發展。

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從E3 2015開始宣布推行的Xbox One向下相容計畫，微軟至今已經讓不少Xbox舊平台遊戲可直接在Xbox One主機遊玩，同時並非以重新移植形式提供遊玩，而是讓玩家可直接放入個人收藏的舊作直接在Xbox One主機執行運作，甚至可獲得額外畫質提昇效果，因此獲得不少玩家支持。

雖然無法使用必須配合周邊配件遊玩的舊款遊戲作品，但支援可在Xbox One平台上直接運作的Xbox、Xbox 360遊戲作品至今也已經累積超過600款。

在此次聲明為最後一次的更新中，微軟表示將使原本在Xbox平台發行的《縱橫諜海》系列，以及在Xbox 360平台上推出的《波斯王子：遺忘之沙》等遊戲，可直接在Xbox One平台執行遊玩，同時也追加不少DLC內容。

而在Xbox One平台上的向下相容功能，未來也同樣可在新主機「Project Scarlett」上使用。

同時，針對「Project Scarlett」是否保留光碟機功能，微軟稍早也確認此款主機確實也會維持以光碟機讀取遊戲內容設計，因此也能證實未來即將推出的遊戲新作依然會維持發行光碟版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》