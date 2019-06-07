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提高遊戲專注力 IKEA攜手醫療用品廠商打造電競專屬輔助設備

2019-06-07 12:46楊又肇

除了與美國新創公司Ori攜手合作，針對日本與香港居住空間相對狹小情況打造多用途的ROGNAN系列電動家具IKEA稍早也宣布與醫療用品廠商UNYQ，以及電競學院Area Academy合作，針對電競玩家、選手打造更能專注於賽事表現的輔助設備。

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由專職製作家具的IKEA，以斜槓形式攜手醫療用品廠商UNYQ與電競學院Area Academy，針對電競使用需求打造輔助設備，聽起來似乎有點微妙，但從IKEA過往變持續結合新技術，藉此創造全新家具發展機會的情況來看，其實也不算太難理解。

選擇以電競玩家、選手需求作為切入點，IKEA自然是看中這些玩家、選手在遊戲過程中必須有更高度的專注，同時不能因為其他外部影響干涉遊戲戰局發展，因此這次攜手UNYQ與Area Academy打造的UPPKOPPLA系列產品，便包含可降低手汗影響操作的表面防滑鍵帽，以及滑鼠線夾與手臂支撐架。

為了進一步符合不同玩家、選手操作使用需求，UPPKOPPLA系列更可藉由手機app掃描、紀錄使用者身體特徵數據，進而藉由UNYQ旗下3D列印技術製作符合個人需求的輔助設備。

而在此項合作中，預期IKEA也將能藉此打造更多適合行動不便，或是有其他生活起居障礙使用的家具配件，甚至可藉由IKEA生產體系讓此類產品以更親民價格提供，進而符合IKEA希望讓更多用戶能以更容易方式取得實用家具的企業精神。

目前UPPKOPPLA系列產品預計會在2020年正式進入市場銷售，同時將透過IKEA或UNYQ專屬服務訂購，而不會透過一般IKEA通路銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

IKEA電競

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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