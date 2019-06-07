親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘋果WWDC登場
各大廠封殺華為
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

BlueStacks 聯合 Steam，將手機遊戲帶入 Steam 電競電腦生態圈中

2019-06-07 12:55三嘻行動哇 Yipee!

Android 模擬器 BlueStacks 推出一步式軟體開發套件 ( 1-step SDK ) BlueStacks Inside，帶領手機遊戲進入 Steam 以及 Discord 等平台。BlueStacks Inside 容許手遊開發商毋須透過個人電腦的軟體移植要求，即可透過簡單的軟體開發套件整合程序，將遊戲發布於 Steam 平台。未來玩家將可以從 Steam 下載 KOG、Funplus、Fabled Game Studio 等遊戲開發商的遊戲。

手遊開發商投入在遊戲的開發成本越來越大，像是《 天堂 2：革命 》 以及《絕地求生 M》這兩款遊戲已經將手機的圖像和遊戲功能推到手機運作的極限。與此同時，玩家們也面臨為了追求遊戲所需的功能，而被迫不斷升級手機的困境。對此 BlueStacks Inside 提供了手遊開發商毋須額外聘任其他個人電腦開發團隊，即可透過 BlueStacks Inside 向 PC 遊戲用戶提供服務的機會。而玩家同時也能使用個人電腦大幅度地享受原本在手機上無法流暢使用的遊戲。

BlueStacks 執行長 Rosen Sharma 表示：「我們發現 BlueStacks 以及 Steam 的使用者幾乎高度重疊，所以這次的發行將能讓玩家透過個人電腦即可存取 Android 系統的手機遊戲。為此，我們將個別獨立部件開發的需求排除。當任何手機遊戲於 BlueStacks 發行時，玩家們只需要通過 Steam 下載安裝即可享有完整的遊戲體驗，這不同於以往的 BlueStacks 和 Steam 遊戲體驗，而是一種結合兩者優勢的遊戲享受。」

在 Steam 平台上的 BlueStacks Inside，將為手遊開發商提供一系列的功能，範圍涵蓋一套取代傳統應用程式商店 ( APP Store ) 的付款機制，同時整合了 Steam 社群中心、推廣、管理者 ( Curators )、 以及收藏等功能。Steam 支付 ( Steam Wallet ) 將皆在應用程式內交易，如同過往的應用程式商店 ( APP Store )。

對於尋求高度黏性及高 ARPU 用戶的手遊開發商而言，PC 玩家正是忠誠度最高的核心族群。Funplus 的全球發行營運長 Mike Peng 提到：「我們發現高消費的手遊玩家與高消費的 PC 玩家，有高達 80% 的重疊度。且比起一般手遊玩家，Steam 的玩家更願意花大量的時間和金錢在遊戲上。」

BlueStacks Inside 目前正推出測試發布，由 Fabled Game Studio 所開發的《 Pirates Outlaws 》遊戲，並已在 GDC 期間上線 Steam 商店測試。Fabled Game Studio 的遊戲製作人 Nicolas Lavergne 點出了 Steam 平台擁有超過 4,000 萬日活躍用戶的規模，以及只需簡單的 SDK 就能容易整合的兩個特點是他們選擇在 Steam 以及 Google 和 iOS 上都發行的原因。「我們發現令人興奮的事情之一，就是使用 BlueStacks 平台推出新遊戲，能夠很輕易連接龐大的 Steam 用戶，且無需任何額外的開發條件。我們的玩家現在可以使用 Steam 平台接觸到玩家自行創作內容的指南 ( player-generated guides ) 和串流影片 ( streamer videos )，作為建立一個社群的基礎要素」。

圖片及資料來源：BlueStacks

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/145960/，聯合新聞網獲授權轉載。》

三嘻行動哇 Yipee!

三嘻行動哇 Yipee!，是綜合 3C科技、APP、人文生活交互結合的科技應用新知網站。讓我們帶著大家來探索及體驗各種新科技生活與世界結合的美妙之處。https://www.yipee.cc/
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

提高遊戲專注力 IKEA攜手醫療用品廠商打造電競專屬輔助設備

2019-06-07 12:46

Google公布雲端串流遊戲服務細節 今年11月於北美、歐洲地區率先推行

2019-06-07 08:41

利用BlueStacks Inside開發工具「移植」的手機遊戲，已經可以透過Steam下載遊玩

2019-06-06 13:15

SEGA公布更多迷你復刻主機收錄遊戲作品 增加擴充硬體套件

2019-06-06 12:49

《世紀帝國2：決定版》將於E3 2019展示 加入更多新文明

2019-06-06 12:13

《寶可夢劍／盾》11月15日發售 兩大神獸曝光

2019-06-05 23:32

大陸解禁任天堂Switch 遊戲機春天降臨

2019-06-05 17:32

騰訊攜手華碩打造遊戲手機 7月上市

2019-06-05 16:47

Google將於美國東岸時間6月6日 揭曉雲端串流遊戲服務Stadia更多細節

2019-06-05 12:14

Square Enix揭曉全新手機遊戲《Dragom Quest Walk》 結合真實地圖互動冒險

2019-06-05 11:52

宏達電攜手HBO 推出《冰與火之歌：權力遊戲》VR內容

2019-06-03 15:34

微軟將推PC版Xbox Game Pass訂閱服務 開放更多遊戲於Steam上架銷售

2019-05-31 12:54

首款台灣文學線上遊戲 「夢獸之島」問世

2019-05-30 18:40

寶可夢創新APP 收集睡眠數據練功

2019-05-30 18:34

小島秀夫與PlayStation合作遊戲作品《死亡之絆》確定將於11/8推出

2019-05-30 11:57

電玩成癮列疾病 韓遊戲商大反彈

2019-05-30 03:15

寶可夢新手遊 可邊睡邊玩

2019-05-30 02:15

寶可夢2020年推新功能 讓玩家邊睡邊抓寶

2019-05-29 17:12

《雷神之鎚II》重製版本、《仙劍奇俠傳7》都將支援NVIDIA RTX即時光影追跡效果

2019-05-28 08:39

羅技G502 LIGHTSPEED無線電競滑鼠 操控不受限還能無線充電

2019-05-27 21:58

微軟透露Project xCloud服務將至少提供5000款遊戲內容

2019-05-27 01:14

「傳說對決」狠被奪冠 五月天怪獸、余文樂場邊尬風度

2019-05-25 18:29

EA展示DICE工作室旗下寒霜引擎最新頭髮擬真表現效果

2019-05-25 14:27

微軟：遊戲必須建構在促進及保護所有玩家安全之上

2019-05-24 09:47

由Razer收購的OUYA遊戲服務 確定將於6/25中止結束

2019-05-24 09:43

Panic揭曉結合轉動曲柄遊玩方式的掌機Playdate

2019-05-24 09:42

KOEI TECMO Games將於PS4平台進行《仁王2》Alpha封測

2019-05-24 09:41

FINAL FANTASY VII重製版以分片形式銷售 E3 2019之後開放PS+用戶試玩

2019-05-23 09:42

宏達電參與年度封街盛典 VIVE一體機將在台灣首亮相

2019-05-22 18:05

Sony成立PlayStation Productions工作室 投入遊戲改編電影、電視劇創作

2019-05-22 09:00

Sony展示下一款電玩主機執行效能 強調PS4仍會持續在市場推行

2019-05-22 08:28

Sony與微軟建立雲端平台戰略合作關係 PlayStation部門事先並不知情

2019-05-21 08:48

第五屆北區學生電競聯賽 各路好手競技

2019-05-20 17:53

微軟將於今年夏季開放測試AR版《Mincraft:Earth》

2019-05-20 09:14

頂尖實況主玩最新遊戲 時薪150萬

2019-05-19 18:32

新舊會員都優惠！限時升級Spotify、KKBOX Prime享好康

2019-05-19 18:26

慶祝KONAMI創立50週年 《惡魔城週年慶合輯》正式推出

2019-05-18 13:29

拿掉內建購買機制後 Steam Link終於獲准在App Store上架

2019-05-18 13:24

《戰爭機器5》上市時間曝光 台灣地區將於今年9/10發行

2019-05-16 07:53
看更多

熱門文章

「北大學霸」孫宇晨 一個最糟糕的中國青年樣板

2019-06-06 15:40

印度禁用ZenFone商標 華碩被判「惡意」：會上訴

2019-06-06 20:53

華碩翻轉鏡頭ZenFone 6上市早鳥大方送 周年限定版要再等等

2019-06-06 22:00

華為鴻蒙系統界面曝光 與安卓無障礙

2019-06-07 09:45

iOS 13 beta證實 iPhone和iPad支援用滑鼠操作

2019-06-06 19:01

亞馬遜物流無人機亮相！可飛15英里載5磅貨物

2019-06-06 21:42

華為：已實現全系列業界領先自研晶片商用

2019-06-06 17:02

ZenFone 6即日起在台上市 同步推出30周年紀念版

2019-06-06 16:32

免費圖表線上產生器Charts Factory 一數據切換各種呈現

2019-06-06 17:35

影／ZenFone 6正式上市 後鏡頭一翻就變前鏡頭

2019-06-06 20:37

商務部聲援華為：美方用行政資源打壓外國企業令人震驚

2019-06-06 16:09

HTC預告6月11日揭曉新款手機 或許是Desire系列機種更新

2019-06-06 16:33

中國三大電信業者、中國廣電正式取得5G網路商用執照

2019-06-07 08:42

WWDC新技術發表 開發者忙測試跟時間賽跑

2019-06-06 17:22

HTC預告將於6/11揭曉新款手機，或許是Desire系列機種更新

2019-06-07 12:46

Google公布雲端串流遊戲服務細節 今年11月於北美、歐洲地區率先推行

2019-06-07 08:41

LINE Pay攜手Visa 開放服務內可直接申辦Visa數位支付卡

2019-06-07 12:43

BlueStacks 聯合 Steam，將手機遊戲帶入 Steam 電競電腦生態圈中

2019-06-07 12:55

Mozilla預計再度啟用全新Firefox標誌設計，更加扁平、保留原有視覺

2019-06-07 12:43

三星啟用Project PRISM設計 讓家電產品能更容易融入生活場景

2019-06-07 12:44

提高遊戲專注力 IKEA攜手醫療用品廠商打造電競專屬輔助設備

2019-06-07 12:46

Uber開始在紐約測試直升機預約搭乘服務 未來將擴展到更多城市

2019-06-07 12:44

觀點／此次WWDC 2019三個重點：「簡化」、「獨立」與「融合」

2019-06-07 12:35

三星率先於瑞士在內歐洲市場推出「主教紅」款Galaxy S10、S10+

2019-06-07 12:35

不需要再擠在 Apple 101 台灣地區 第二家 Apple Store 「 Apple 信義 A13 」已開幕！

2019-06-07 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top