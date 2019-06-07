Google公布雲端串流遊戲服務細節 今年11月於北美、歐洲地區率先推行

Google稍早宣布將在今年11月正式推出旗下Stadia雲端串流遊戲服務，同時將分別推出可選定單款遊戲串流遊玩，對應1080P、60fps串流畫質與立體雙聲道的基本Stadia服務，以及月付9.99美元即可使用4K HDR、60fps串流畫質與5.1聲道表現到的Stadia Pro，至於服務首波上線運作地區，則分別包含美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、比利時、愛爾蘭、丹麥、瑞典、挪威與芬蘭內14個國家地區，現階段尚未擴展到日本、韓國、台灣及香港在內亞太地區。

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不過，Google也強調並非所有上線地區都能使用Stadia服務，例如美國境內地區如夏威夷、關島與美屬維京群島地區就暫時無法使用Stadia服務，但波多黎各與阿拉斯加地區則可使用。

而在兩個版本差異部分，基本版的Stadia可讓使用者選擇購買上線遊戲作品，並且能免費以1080P、60fps串流畫質與立體雙聲道形式，藉由Chrome瀏覽器或Android手機等連網裝置遊玩，但相比Stadia Pro版本則少了每月免費贈送的遊戲內容，以及獨家遊戲購買優惠。

至於Stadia Pro除了以每月9.99美元 (各地區會因為匯率而有定價差異)收費，使用者基本上還是必須針對想要由玩遊戲作品付費購買，但Google會針對Stadia Pro服務用戶於每月提供免費遊戲內容，同時也會提供獨家遊戲購買優惠，另外在串流畫質則可達4K HDR、60fps，並且可提供5.1聲道聲音表現。

Stadia服務最低網路要求，至少要在10mbps、畫質串流表現則可在720P以上，而初期最高畫質可達4K HDR、60fps規格，Google先前表示日後可隨著網路速度普遍增長，提供最高畫質可達8K、120fps規格，同時也能提供告多聲道聲音輸出表現。

操作部分則可透過相容HID設計的控制手把，藉由USB有線連接形式使用，或是透過Google製作的控制手把以藍牙連接遊玩。不過，如果要配合Chromecast Ultra連接電視遊玩的話，目前只能透過Google控制手把操作。

另外，在Stadia服務中購買遊戲服務，基本上可買斷使用，即使日後不再持續訂閱使用Stadia Pro服務，依然可透過基本版Stadia服務串流遊玩，但畫質與聲音輸出都會被限制在1080P、60fps與雙聲道規格。

現階段Stadia服務可透過Chrome瀏覽器、連接Chromecast Ultra，以及Pixel 3與Pixel 3a系列手機連網串流遊玩，未來也會持續擴展到更多手機裝置。在服務使用初期，使用者依然可以透過Android 6.0之後，或是iOS 11以後版本裝置藉由Stadia專屬app管理個人購買遊戲內容等項目。

此次發表中，Google也宣布推出價格在129.99美元Founder's Edition的組合包，其中包含Chromecast Ultra與午夜藍限量配色的Stadia控制手把，以及Stadia服務可優先選擇使用名稱的權利，另外更提供兩張可使用三個月Stadia Pro服務的季卡，讓使用者能自用，或是將其中一張分享給他人一同遊玩。

先前一同與Stadia服務一同發表的Google製作控制手把，則會以69.99美元價格，分別推出午夜藍、芥末色、極淨白與就是黑四款配色，但芥末色並不會在加拿大與北歐地區國家推行。

在首波推行遊戲部分，包含來自Bandai Namco、EA、Square Enix、Rockstar、SNK、Ubisoft、THQ Nordic在內遊戲廠商提供內容，其中更包含THQ Nordic、BioWare與Tequila Works即將在下半年推行新作，而Rockstar預計推行的《邊緣禁地3》也確定登上Stadia服務，顯然Google確實希望將Stadia變成更多遊戲廠商推廣旗下作品的服務平台。

Stadia首波收錄遊戲作品，分別如下：

《七龍珠Xenoverse 2 (Dragon Ball Xenoverse 2)》

《Doom Eternal, Doom (2016)》

《狂怒煉獄2 (Rage 2)》

《上古卷軸Online (The Elder Scrolls Online)》

《德軍總部: 血氣方剛 (Wolfenstein: Youngblood)》

《天命2 (Destiny 2)》

《來打包 (Get Packed)》

《Grid》

《戰慄深隧：流亡 (Metro Exodus)》

《Thumper》

《模擬農場2019 (Farming Simulator 19)》

《柏德之門3 (Baldur's Gate 3)》

《金剛戰士：網路之戰 (Power Rangers: Battle for the Grid)》

《足球經理 (Football Manager)》

《侍魂 (Samurai Shodown)》

《Final Fantasy XV》

《古墓奇兵決定版 (Tomb Raider Definitive Edition)》

《古墓奇兵：崛起 (Rise of the Tomb Raider)》

《古墓奇兵：暗影 (Shadow of the Tomb Raider)》

《NBA 2K》

《邊緣禁地3 (Borderlands 3)》

《Gylt》

《真人快打11 (Mortal Kombat 11)》

《暗黑血統 創世紀 (Darksiders Genesis)》

《刺客教條：奧德賽 (Assassin's Creed Odyssey)》

《舞力全開 (Just Dance)》

《湯姆克蘭西：火線獵殺 絕境 (Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint)》

《湯姆克蘭西：全境封鎖2 (Tom Clancy's The Division 2)》

《特技摩托賽：崛起 (Trials Rising)》

《飆酷車神2：動力世界 (The Crew 2)》

《暗黑血統 創世紀 (Darksiders Genesis)》預告影片：

《柏德之門3 (Baldur's Gate 3)》預告影片：

《Gylt》預告影片：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》