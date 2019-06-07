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Google公布雲端串流遊戲服務細節 今年11月於北美、歐洲地區率先推行

2019-06-07 08:41楊又肇

Google稍早宣布將在今年11月正式推出旗下Stadia雲端串流遊戲服務，同時將分別推出可選定單款遊戲串流遊玩，對應1080P、60fps串流畫質與立體雙聲道的基本Stadia服務，以及月付9.99美元即可使用4K HDR、60fps串流畫質與5.1聲道表現到的Stadia Pro，至於服務首波上線運作地區，則分別包含美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、比利時、愛爾蘭、丹麥、瑞典、挪威與芬蘭內14個國家地區，現階段尚未擴展到日本、韓國、台灣及香港在內亞太地區。

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不過，Google也強調並非所有上線地區都能使用Stadia服務，例如美國境內地區如夏威夷、關島與美屬維京群島地區就暫時無法使用Stadia服務，但波多黎各與阿拉斯加地區則可使用。

而在兩個版本差異部分，基本版的Stadia可讓使用者選擇購買上線遊戲作品，並且能免費以1080P、60fps串流畫質與立體雙聲道形式，藉由Chrome瀏覽器或Android手機等連網裝置遊玩，但相比Stadia Pro版本則少了每月免費贈送的遊戲內容，以及獨家遊戲購買優惠。

至於Stadia Pro除了以每月9.99美元 (各地區會因為匯率而有定價差異)收費，使用者基本上還是必須針對想要由玩遊戲作品付費購買，但Google會針對Stadia Pro服務用戶於每月提供免費遊戲內容，同時也會提供獨家遊戲購買優惠，另外在串流畫質則可達4K HDR、60fps，並且可提供5.1聲道聲音表現。

Stadia服務最低網路要求，至少要在10mbps、畫質串流表現則可在720P以上，而初期最高畫質可達4K HDR、60fps規格，Google先前表示日後可隨著網路速度普遍增長，提供最高畫質可達8K、120fps規格，同時也能提供告多聲道聲音輸出表現。

操作部分則可透過相容HID設計的控制手把，藉由USB有線連接形式使用，或是透過Google製作的控制手把以藍牙連接遊玩。不過，如果要配合Chromecast Ultra連接電視遊玩的話，目前只能透過Google控制手把操作。

另外，在Stadia服務中購買遊戲服務，基本上可買斷使用，即使日後不再持續訂閱使用Stadia Pro服務，依然可透過基本版Stadia服務串流遊玩，但畫質與聲音輸出都會被限制在1080P、60fps與雙聲道規格。

現階段Stadia服務可透過Chrome瀏覽器、連接Chromecast Ultra，以及Pixel 3與Pixel 3a系列手機連網串流遊玩，未來也會持續擴展到更多手機裝置。在服務使用初期，使用者依然可以透過Android 6.0之後，或是iOS 11以後版本裝置藉由Stadia專屬app管理個人購買遊戲內容等項目。

此次發表中，Google也宣布推出價格在129.99美元Founder's Edition的組合包，其中包含Chromecast Ultra與午夜藍限量配色的Stadia控制手把，以及Stadia服務可優先選擇使用名稱的權利，另外更提供兩張可使用三個月Stadia Pro服務的季卡，讓使用者能自用，或是將其中一張分享給他人一同遊玩。

先前一同與Stadia服務一同發表的Google製作控制手把，則會以69.99美元價格，分別推出午夜藍、芥末色、極淨白與就是黑四款配色，但芥末色並不會在加拿大與北歐地區國家推行。

在首波推行遊戲部分，包含來自Bandai Namco、EA、Square Enix、Rockstar、SNK、Ubisoft、THQ Nordic在內遊戲廠商提供內容，其中更包含THQ Nordic、BioWare與Tequila Works即將在下半年推行新作，而Rockstar預計推行的《邊緣禁地3》也確定登上Stadia服務，顯然Google確實希望將Stadia變成更多遊戲廠商推廣旗下作品的服務平台。

Stadia首波收錄遊戲作品，分別如下：

  • 《七龍珠Xenoverse 2 (Dragon Ball Xenoverse 2)》

  • 《Doom Eternal, Doom (2016)》

  • 《狂怒煉獄2 (Rage 2)》

  • 《上古卷軸Online (The Elder Scrolls Online)》

  • 《德軍總部: 血氣方剛 (Wolfenstein: Youngblood)》

  • 《天命2 (Destiny 2)》

  • 《來打包 (Get Packed)》

  • 《Grid》

  • 《戰慄深隧：流亡 (Metro Exodus)》

  • 《Thumper》

  • 《模擬農場2019 (Farming Simulator 19)》

  • 《柏德之門3 (Baldur's Gate 3)》

  • 《金剛戰士：網路之戰 (Power Rangers: Battle for the Grid)》

  • 《足球經理 (Football Manager)》

  • 《侍魂 (Samurai Shodown)》

  • 《Final Fantasy XV》

  • 《古墓奇兵決定版 (Tomb Raider Definitive Edition)》

  • 《古墓奇兵：崛起 (Rise of the Tomb Raider)》

  • 《古墓奇兵：暗影 (Shadow of the Tomb Raider)》

  • 《NBA 2K》

  • 《邊緣禁地3 (Borderlands 3)》

  • 《Gylt》

  • 《真人快打11 (Mortal Kombat 11)》

  • 《暗黑血統 創世紀 (Darksiders Genesis)》

  • 《刺客教條：奧德賽 (Assassin's Creed Odyssey)》

  • 《舞力全開 (Just Dance)》

  • 《湯姆克蘭西：火線獵殺 絕境 (Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint)》

  • 《湯姆克蘭西：全境封鎖2 (Tom Clancy's The Division 2)》

  • 《特技摩托賽：崛起 (Trials Rising)》

  • 《飆酷車神2：動力世界 (The Crew 2)》

《暗黑血統 創世紀 (Darksiders Genesis)》預告影片：

《柏德之門3 (Baldur's Gate 3)》預告影片：

《Gylt》預告影片：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

StadiaGoogle

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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