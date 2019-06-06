SEGA公布更多迷你復刻主機收錄遊戲作品 增加擴充硬體套件

日前確認將在今年9月19日推出的Mega Drive Mini (北美地區將以Genesis Mini為稱)，SEGA稍早透過直播節目公布更多收錄遊戲，讓遊戲總數達42款，同時也公布專用擴充配件Mega Drive Tower Mini，讓Mega Drive Mini能重現過去擴充Mega-CD、32位元擴充裝置等套件面貌。

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雖然Mega Drive Tower Mini擴充配件不具實際使用功能，但也讓Mega Drive Mini成為眾多復刻迷你主機之中，唯一一款具備「可擴充」特性的機種。

若玩家對於Mega Drive Tower Mini擴充配件不感興趣，其實也僅需購買Mega Drive Mini本體即可遊玩所有收錄遊戲。

而在稍早的直播節目中，SEGA進一步公布更多收錄於Mega Drive Mini的遊戲作品，讓總計收錄作品數量達42款，其中包含SEGA經典遊戲《太空戰鬥機》、《重裝機兵雷諾斯》、《出擊飛龍》、《雪人兄弟》、《光明與黑暗續戰篇II 古代的封印》、《夢幻模擬戰II》、《大魔界村》、《超級忍》、《戰斧》、《魔法氣泡》、《夢幻之星 ~千年紀的終結~》、《異形戰士》、《索尼克》、《太空哈利II》、《惡魔城 血族》等作品。

而北美地區預計收錄遊戲將會有所差異，台灣地區預計銷售版本則會與日版相同，並且針對選單、介紹內容進行中文化調整，但遊戲作品內的語言版本則會維持當初日版介面，並不會一併進行在地化調整，但有部分遊戲內容則可隨著介面切換不同語言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》