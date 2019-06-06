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利用BlueStacks Inside開發工具「移植」的手機遊戲，已經可以透過Steam下載遊玩

2019-06-06 13:15楊又肇

過去已經被不少人用於PC裝置的BlueStacks，在今年GDC 2019期間宣布向開發者提供一步式軟體開發套件BlueStacks Inside，讓開發者能透過簡單步驟將Android平台手機遊戲移植到Steam或Discord平台發行，目前包含由KOG、Funplus、Fabled Game Studio等開發廠商製作遊戲內容，都已經可透過Steam服務平台下載。

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依照BlueStacks說明，BlueStacks Inside可協助開發者輕易地將Android平台手機遊戲「轉換」成PC平台適用執行內容，即便開發廠商本身不具備PC環境平台設計能力，同樣可以透過簡單步驟將遊戲內容移植到PC裝置使用，並且透過PC裝置相對更高效能允定執行運作。

雖然目前Android平台已經形成相關廣大用戶規模，但目前Steam依然擁有相當龐大的玩家用戶數量，因此同樣可讓遊戲開發者有更大發展機會，將原本在Android平台發行遊戲藉由Steam平台推廣，預期能觸及更多遊戲族群。

在BlueStacks的統計中，在Android平台中願意花費金錢遊玩的玩家，有80%比例同時也願意在PC平台花費金錢遊玩遊戲，因此將Android平台移植到Steam平台上，將能增加更多遊戲市場發展機會。

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為了讓開發者能更容易將Android手機遊戲帶進PC平台，BlueStacks以簡單方式讓原本對應觸控操作的遊戲內容，可以支援鍵盤、滑鼠遊玩模式，甚至可以支援控制手把操作，而在BlueStacks Inside開發工具中，更讓開發者能將原本Android平台中的in-App付費機制轉換為Steam Wallet，並且整合Steam社群中心、推廣、管理者，以及收藏在內功能。

而藉由BlueStacks Inside開發工具將遊戲從手機移植到PC平台，BlueStacks也認為將可讓開發者節省建置PC平台開發人力資源成本，同時在遊戲內容維護也能相對精簡許多，對於資源有限的開發者來說，更可藉此吸引更多玩家支持本身開發遊戲作品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

手機遊戲

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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