Google將於美國東岸時間6月6日 揭曉雲端串流遊戲服務Stadia更多細節

針對今年在GDC 2019期間揭曉的雲端串流遊戲服務Stadia時，曾說明將會在後續揭曉具體資費、正式上線時間，以及首波收錄遊戲陣容等細節，而選在E3 2019正式展開前宣布，似乎有意與同樣準備揭曉旗下雲端串流遊戲服務Project xCloud的微軟抗衡。

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Google稍早透露將於美國東岸時間6月6日中午12點 (台灣時間為6月8日凌晨12點)舉辦發表活動，屆時將會公布Stadia服務具體細節，同時也會透過YouTube進行線上直播，讓更多人可以更更快知曉此項服務將可在何時體驗，同時預計計費方案為何等內容。

除了Google的Stadia，微軟也計畫推行旗下Project xCloud服務，同時稍早也已經宣布針對Windows PC開放Xbox Game Pass訂閱服務，意味將讓更多玩家藉由Xbox One以外裝置由玩遊戲內容。而NVIDIA方面也在今年強調擴大GeForce Now串流遊戲服務佈局，並且計畫與更多電信業者合作，讓Windows PC、Mac都能透過此項服務遊玩3A等級遊戲。

而微軟稍早已經透露Project xCloud服務初期就會有超過3000款遊戲上線，提供各地區玩家以串流方式透過各類連網裝置遊玩，甚至說明接下來將會有超過5000款遊戲收錄合作，因此Google的Stadia

顯然也要端出更多遊戲合作陣容迎戰，否則在規模氣勢上感覺就會落後不少。

相比微軟，Google顯然在全球地區的雲端服務據點資源也不會處於弱勢，甚至配合Stadia服務更與AMD在內廠商合作客製化硬體設備，並且結合自家YouTube等服務，讓使用者能在Stadia服務獲得更多遊玩樂趣。

不過，對於許多人而言，訂閱服務計費方式也會是考量使用的重點項目，當然整體遊玩流程是否順暢、合作遊戲內容是否吸引人也都是決定玩家是否決定使用的關鍵，屆時就看Google會拋出什麼值得吸引人的優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》