微軟將推PC版Xbox Game Pass訂閱服務 開放更多遊戲於Steam上架銷售

趕在E3 2019開始之前，微軟宣布推出對應PC平台使用的Xbox Game Pass訂閱服務，同時也開放更多微軟遊戲工作室遊戲透過Steam遊戲平台銷售，更準備支援更多以Win32架構打造的遊戲作品，藉此吸引更多遊戲玩家支持，並且與更多遊戲開發者合作。

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微軟表示，對應Windows 10 PC平台使用的Xbox Game Pass訂閱服務，預計將可使用超過100款遊戲內容，其中將收錄源自Bethesda、Deep Silver、Devolver Digital、Paradox Interactive，以及SEGA在內遊戲開發者或發行商提供遊戲作品，而未來由微軟遊戲工作室在Xbox One平台上發行的遊戲作品，日後也能在PC平台使用的Xbox Game Pass訂閱服務上遊玩。

根據Xbox部門負責人Phil Spencer表示，目前已經與超過75家開發商、發行商合作，預計讓Windows 10 PC平台成為更好的遊戲內容體驗環境，並且確保未來每個月都會在服務內加入新遊戲，並且讓PC平台使用的Xbox Game Pass訂閱服務也能享有Microsoft Store內容最高20%折扣，以及相關追加下載內容與附加項目的10%折扣。

另外，微軟也將開放旗下Xbox遊戲工作室的遊戲作品可在更多平台銷售，除了藉由Microsoft Store，之後也能開放在Steam遊戲平台上架銷售，同時也確保更多Xbox遊戲工作室提供遊戲內容可在Steam平台銷售，讓更多玩家可藉由Steam遊玩Xbox遊戲工作室旗下遊戲作品。

宣布開放允許透過Steam上架銷售之外，微軟也透露目前也與更多線上遊戲銷售平台接洽，預期未來將可讓玩家透過更多管道購買Xbox遊戲工作室旗下遊戲作品。

而微軟也宣布將在Microsoft Store加入支援Win32架構設計的遊戲內容，讓開發者、玩家能有更多選擇，藉此吸引更多人支持微軟遊戲內容。

微軟預計在接下來的E3 2019展前活動公布更多資訊，同時也預期揭曉Project xCloud雲端串流遊戲服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》