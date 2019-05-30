寶可夢創新APP 收集睡眠數據練功

2019-05-30 18:34 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



寶可夢公司近期將推出「Pokemon sleep」及「Pokemon HOME」兩款新型APP。（photo on Pokemon GO官網） 分享 facebook

寶可夢公司再出新招！外媒報導，寶可夢將再推新型睡眠APP，玩家（訓練師）可透過APP蒐集睡眠數據，強化玩家所訓練的精靈，此外，寶可夢更推出「Pokemon HOME」程式以連結手機、遊戲機等多方平台，只要透過APP數據傳輸，即可跨平台延續玩家的訓練師生涯。

舉例來說，若玩家在任天堂Switch遊戲機玩過《Let's go皮卡丘》，更可以藉由Pokemon HOME將遊戲情報傳送到名下的Pokemon GO手遊帳戶中，這項服務預定於2020年初啟動。

中國市場小有成就

據《CNN》報導，寶可夢公司29日於東京公布未來的新服務，其中包括睡眠APP「Pokemon sleep」，訓練師可以在睡眠中透過APP收集相關數據，在傳送到遊戲伺服器，進而訓練玩家飼養的寶可夢精靈，期望讓玩家每天都期待起床等待訓練的成果，近日釋出的前導活動「睡覺卡比獸」已廣受好評。

此外，寶可夢公司表示，其在中國推出的第一款手機遊戲已獲的初步成功，據中國合作廠商網易表示，截自5月初，中國在寶可夢手遊的的登錄人數已突破170萬人，外傳與寶可夢在當地捨棄Google地圖，改用精度較低的免費地圖有關。此外，寶可夢公司也開始著眼跨平台市場，結合任天堂Switch遊戲機及受機遊戲介面，推出訓練師的專屬APP。

跨平台整合服務

《香港01》也指出，現正火紅的動畫電影《名偵探皮卡丘》，其掌上型遊戲也將從3DS遊戲機轉移到任天堂Switch。寶可夢遊戲開發商Game Freak董事增田順一也在29日發表跨平台整合軟體《Pokemon HOME》。

該軟體針對手機、家用及掌上型遊戲機等不同平台的訓練員帳戶，未來可以有更多資料傳送及連線對戰。舉例來說，若玩家在SWITCH玩過《Let's go皮卡丘》，可以透過Pokemon HOME，將遊戲情報傳送到名下的Pokemon GO手遊帳戶中，該服務預定於2020年初開始。

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