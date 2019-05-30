小島秀夫與PlayStation合作遊戲作品《死亡之絆》確定將於11/8推出

索尼互動娛樂稍早確認，由小島秀夫打造、預計在PlayStation 4平台發行的遊戲作品《死亡之絆 (DEATH STRANDING)》，將會在今年11月8日推出，其中普通版本與下載版本都將以新台幣1790元價格上市，其中下載版本將於5月30日起開放預購，而豪華下載版建議售價則為新台幣2390元，藍光光碟珍藏版與特別版詳情將會在後續公佈。

分享 facebook

依照小島秀夫說明，《死亡之絆》是一款前所未見的動作遊戲，玩家的目標是重新連繫各個分隔的城市和破碎的社會，而遊戲的全部要素，包括故事和遊玩都會以「連繫」為主題而展開。

玩家將扮演遊戲中角色－山姆．波特．布橋斯，努力為四分五裂的社會搭建「橋樑」，並且在過程中與全球其他玩家建立新的牽絆，並且領悟與其他人建立聯繫的真正意義。

《死亡之絆》最早是在2016年的PlayStation E3展前活動上揭曉，後續則是多次透過讓人無法看懂實際遊玩模式、遊戲內容的預告影片吊足玩家胃口，而此次釋出新預告內容，其實也依然未能讓玩家完全了解遊戲實際遊玩模式。

在先前消息中，則是確認《死亡之絆》採用索尼互動娛樂旗下荷蘭遊戲工作室Guerrilla Games針對《地平線 黎明時分》開發的全新引擎「Decima」，而此次消息則是具體確認遊戲將在今年11月8日上市銷售，台灣地區也會同步推出繁體中文版本。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》