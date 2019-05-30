寶可夢新手遊 可邊睡邊玩

2019-05-30 02:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



寶可夢公司推出新手遊「Pokémon Sleep」，讓玩家能夠邊睡邊玩。 美聯社 分享 facebook

寶可夢公司年度大會29日在東京登場，社長石原恆和揭曉一系列手遊、應用程式及創新連結裝置，當中最引人注目的是納入玩家睡眠時間的新手遊「Pokémon Sleep」，讓玩家能夠邊睡邊玩。

「Pokémon Sleep」預定2020年推出，目的是讓玩家每天早上有起床的動力。石原恆和說：「我們希望能將睡眠變成一種娛樂，玩家可以和寶可夢一起入睡。只要將睡眠數據傳到手機上，醒來時就有意想不到的驚喜。」

寶可夢還與任天堂推出加入睡眠追蹤功能的新版周邊「Pokémon Go Plus +」，這款外型像寶貝球的扁平裝置能透過藍牙與手機連動。

寶可夢預計2020年初在iOS、Android及Switch推出跨平台的雲端服務「Pokémon Home」，能將玩家在不同Pokémon系列遊戲抓到的寶可夢集中在同一平台。玩家不僅能透過平台收集捕捉的寶可夢，還能與全球玩家交換。

「Pokémon Home」將支援多款新遊戲，包括手遊「Pokémon GO」、任天堂Switch系列遊戲「精靈寶可夢Let's Go！」和即將推出的「寶可夢劍／盾」（Pokémon Sword & Shield），以及任天堂3DS的雲端平台「寶可夢虛擬銀行」（Pokémon Bank）。

此外，任天堂2016年推出的3DS版「名偵探皮卡丘」（Pokémon Detective Pikachu）續作將登上任天堂Switch，這款與日本電子遊戲業者Creatures開發的新遊戲，將為3DS版扣人心弦的情節設計畫下句點。寶可夢與DeNA攜手開發的對戰手遊「Pokémon Masters」則將於今年底上市，玩家可以和歷代知名訓練家並肩作戰。