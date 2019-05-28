《雷神之鎚II》重製版本、《仙劍奇俠傳7》都將支援NVIDIA RTX即時光影追跡效果

今年在GDC 2019以《雷神之鎚II》重製版本展示RTX系列顯示卡的即時光影追跡效果，同時宣布將有更多遊戲將加入支援此項技術之後，NVIDIA在此次Computex 2019展前活動更宣布支援光影追跡技術的《雷神之鎚II》重製版本，將會在今年6月6日免費對外提供遊玩，而包含《德軍總部》新作《Wolfenstein：Youngblood》與即將推出的《仙劍奇俠傳7》都會加入支援即時光影追跡效果。

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不過，預計在6月6日釋出的《雷神之鎚II》重製版本免費遊玩內容，僅提供三個關卡作為體驗使用，可以透過NVIDIA官網或透過Steam服務平台下載。

在相關效果中，除了即時光影追跡表現，更包含間接照明、水面反光等光影呈現效果，而使用顯示卡至少要符合GeFroce RTX 2080 Ti、GeFroce RTX 2080、GeFroce RTX 2070，以及GeFroce RTX 2060等級，同時在《Wolfenstein：Youngblood》則將進一步呈現非同步自動著色技術，同時也可在《仙劍奇俠傳7》看見更真實的光影效果。

除此之外，NVIDIA也同步宣布將有更多符合G-Sync技術相容的螢幕產品將會進入市場銷售，同時也會有更多採用Max-Q設計的筆電產品問世，藉此擴展更高的遊戲體驗感受。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》