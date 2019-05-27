微軟透露Project xCloud服務將至少提供5000款遊戲內容

微軟針對預計在E3 2019期間公布具體消息的雲端串流遊戲服務Project xCloud，進一步透露此項服務預期將可提供至少5000款Xbox平台遊戲，同時開發者無需額外調整即可將遊戲內容帶到Project xCloud服務使用，藉此吸引更多玩家遊玩。

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依照微軟Gaming Cloud負責人Kareem Choudhry說明，目前Project xCloud已經可以對應串流遊玩3500款Xbox平台遊戲，同時無需由開發者進行額外調整、重新編寫，即可讓遊戲內容藉由微軟雲端服務跨平台使用。

而在之後規劃，微軟預期至少會有超過5000款Xbox遊戲能藉由Project xCloud服務串流遊玩，同時也能透過微軟分布在各地區的Azure雲端服務平台穩定運作。同時，Kareem Choudhry也說明目前微軟已經在13個Azure雲端平台佈署地區以客製化刀鋒式伺服器建置Project xCloud服務。

至於Project xCloud服務預期推行地點，目前將涵蓋北美、亞洲與歐洲市場，微軟預期未來將可讓全球玩家都能藉由Project xCloud服務遊玩遊戲。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》