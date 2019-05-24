Panic揭曉結合轉動曲柄遊玩方式的掌機Playdate

遊戲開發商Panic稍早公布以「曲柄 (Crank)」打造全新遊玩方式的掌機Playdate，除了透過傳統十字鈕、按鍵方式遊玩遊戲，其中還整合可透過轉動曲柄的特殊遊玩方式。

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Playdate外型像是傳統收音機，配置解析度為400 x 240、由夏普製作的高密度高對比反射式黑白液晶螢幕，下方則配置十字鈕與A、B按鍵，右側則配置可收納、可在遊戲中轉動操作的曲柄，而機身則採用鮮豔的銘黃色，並且支援Wi-Fi與藍牙傳輸。

遊戲內容將會透過網路下載更新，並且以12週為1季、每季增加12款遊戲，並且在每個週一更新的週期模式提供遊戲內容，目前包含曾經打造《塊魂》系列遊戲製作人高橋慶太，將會加入提供新作《克蘭金的時光旅行冒險 (Crankin’s Time Travel Adventure)》，遊戲中會由玩家透過轉動曲柄控制遊戲內的時間往前或往後，藉此操作主角克蘭金通過關卡。

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除了高橋慶太，預計收錄遊戲還包含獨立開發者Zach Gage打造的《SpellTower》、Bennett Foddy打造的《鐵鎚爬山》，以及曾經製作多款手機遊戲的Shaun Inman提供遊戲作品。

Playdate將以149美元價格推出，預計在今年下半年開放預購，並且計畫在2020年初正式推出。而更多有關Playdate內容細節，Panic預計透過英國Future plc出版的多格式電子遊戲雜誌Edge第333期封面故事說明。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》