由Razer收購的OUYA遊戲服務 確定將於6/25中止結束

2015年由Razer收購的OUYA，稍早確認將在今年6月25日關閉其遊戲服務。

分享 facebook

OUYA在2012年於Kickstarter網站成功募資860萬美元，曾經成為Kickstarter網站第五高集資募款產品，並且在2013年7月正式推出旗下以Android平台、Nvidia Tegra 3處理器為運作的迷你遊戲主機，標榜收錄多數原創遊戲內容，同時以免費提供完整遊戲試玩服務為號召。

不過，由於由於玩家實際付費購買遊戲的比例偏低，OUYA除後續取消所有遊戲均提供「免費試玩」政策，同時開放OUYA系統亦可在其他硬體設備運作使用，例如Mad Catz以Android系統為基礎的機上盒裝置M.O.J.O. Micro-Console，以及小米所推行的小米盒子，都能使用OUYA系統讓使用者配合藍牙控制器遊玩遊戲。

但由於始終未能成功吸引玩家實質青睞，OUYA最終在2015年轉手由Razer收購，並且將OUYA服務移轉到Razer以Android TV系統打造的Forge TV，當時更標榜期望擴大更多獨立遊戲發展機會。

只是在Razer本身推行的Forge TV也未能吸引眾多玩家支持，甚至後續也未有進一步推廣消息之下，目前宣布結束OUYA服務，其實也不算意外。

依照Razer公布消息，除了確認將會在6月25日正式關閉OUYA服務，同時也說明先前已經從OUYA服務下載遊戲內容，未來依然可在Forge TV上維持遊玩，只是如果需要配合伺服器遊玩的話，可能就會出現無法正常運作情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》