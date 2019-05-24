微軟：遊戲必須建構在促進及保護所有玩家安全之上

針對目前遊戲發展，微軟遊戲事業執行副總裁暨Xbox部門負責人Phil Spencer認為，遊戲必須建構在促進及保護所有人的安全之上，同時微軟也必須扮演創造安全遊戲環境，並且為其負責的角色。

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如同微軟先前針對行動不便，或是有肢體障礙玩家打造可依照不同需求客製化的Xbox調適型控制器，微軟認為每一個玩家都應該平等地享有遊玩遊戲權利，同時不應僅只是屬於特定族群。

另一方面，微軟表示更應該確保遊戲內容環境安全，其中包含確保玩家個人隱私安全，同時也應避免玩家在遊戲中面臨騷擾、歧視，甚至以仇恨情況對待，因此近期也更新Xbox社群準則，讓玩家知曉如何維持遊戲還境安穩，同時也具體說明違反準則可能面臨後果。

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Phil Spencer表示，微軟建立龐大的Xbox遊戲社群規模之後，自然有義務確保所有玩家在此社群環境的安全，避免因為個人行為影響玩家社群環境，同時也將確保兒童或青少年玩家接觸不適合年齡觀看、體驗內容。

為了進一步確保安全，微軟計畫從今年夏季開始導入主動式內容審核機制，協助官方管理人員能更有效率地去除危害線上社群安危的內容，讓玩家可以更安心地在線上社群討論喜好遊戲。同時，預計將會在今年底前於Xbox Live增加內容審核體驗服務，而父母或監理人則可透過「建立兒童或青少年帳戶」功能，協助管理兒童及青少年帳戶使用內容，避免受到不適當內容影響心智成長。

而在未來發展，微軟將秉持「For Everyone」計畫，以包容、無障礙，以及安全角度持續在遊戲市場發展，並且透過正向方式減少、過濾，並且分享彼此對於遊戲的理解，希望能與更多合作夥伴、玩家社群，或是父母、監護人一同改善遊戲體驗，而非只勢將遊戲視為「有毒」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》