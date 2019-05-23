FINAL FANTASY VII重製版以分片形式銷售 E3 2019之後開放PS+用戶試玩

日前在State of Play節目內容釋出《FINAL FANTASY VII重製版 (FINAL FANTASY VII REMAKE)》全新影像內容，並且預告將在E3 2019期間公布更多資訊後，與Square Enix合作的Prima Games員工似乎不慎將遊戲相關細節內容放上網路，雖然後續將內容頁面刪除，但已經被網友備份至Reddit論壇網站。

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而就內容說明，其中並未包含所有項目內容，同時部分內容仍有可能面臨變動，但遊戲內容似乎會被分成兩部分，將分別以59.99美元價格銷售，而其中第一部分會以艾麗絲劇情結束為主，內容如下：

遊戲會被區分為兩部分，第一部分會以艾麗絲劇情結束為主，每部分售價為59.99美元

預計會在近期內公布預訂消息，有可能會在下半年開放銷售

PlayStation Plus用戶可在E3 2019結束後體驗遊玩demo內容。

Plus用戶可在E3 2019結束後體驗遊玩demo內容。 絕大部分武器中的魔石附加效果會直接在遊戲畫面中呈現

不同武器會有不同重擊連續招式，同時在攻擊過程不會損耗ATB，依然會有LIMIT BREAK技能

使用魔法會同時損耗ATB與MP值

會有新的召喚獸，而原作中的召喚獸也都會出現在重製版內

遊戲世界地圖將以區域區隔，並且會以無縫形式連接，同時交通工具也與原作相同

原作中登場的小遊戲依然會提供

克勞德會在特定場景以女裝形式登場

遊戲場景與城鎮面貌均重新繪製

怪物與敵人也會重新設計，並且維持原本辨識度

先前在預覽影片中呈現的HP欄位並非最終設計

先前未在預覽影片中出現的蒂法，將採用貼近動畫《降臨之子》的造型

反派角色賽菲羅斯在遊戲前期幾乎僅能看見影子與聲音

Cait Sith與原作中的戰鬥模式沒有太大變化，呈現近距離作戰風格

文森特與尤菲將隨著故事進展加入隊伍

不過，目前相關消息均未獲得Square Enix證實，因此此消息也有可能造假，實際消息依然要以E3 2019期間公布消息為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》