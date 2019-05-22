親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌華為合作止
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

天龍公務員孵化器？ 法國「菁英文官學院」存廢

大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

Sony展示下一款電玩主機執行效能 強調PS4仍會持續在市場推行

2019-05-22 08:28楊又肇

Sony稍早在投資者關係日中透露接下來預計推出的全新家用電玩主機與現有PlayStation 4 Pro運作效能比較，顯然將會帶來更明顯的效能提昇。

分享

從華爾街日報記者望月崇 (Takashi Mochizuki)稍早於個人Twitter分享影片內容顯示，Sony在投資者關係日實際展示下一款家用電玩主機與現有PlayStation 4 Pro運作效能比較，其中在載入複雜遊戲場景內容的整體速度表現，幾乎比起現有主機提昇10倍左右。

不過，Sony在此次展示過程僅以「次世代 (Next Generation)」稱呼開發中的新款電玩主機。依照Sony先前的說法，強調今年內並不會推出新款家用電玩主機，但從Sony近期持續對外溝通新款主機效能、特性情況來看，顯然明年應該就會有更具體消息公布。

在此之前，PlayStation 4架構師Mark Cerny已經確認下一款主機將採用AMD Zen 2架構設計的客製化處理器，並且搭配AMD接下來預計揭曉的Navi顯示架構，同樣也會加入Ray Tracing光線追跡功能，而儲存元件也會改為SSD設計。

而從Sony強調新主機將帶來沉浸與無縫遊玩體驗，其中可能反應新機帶來的遊玩體驗與流暢感，同時也可能與近期攜手微軟合作雲端服務有關，或許將會加強PlayStation雲端整合應用表現。

另外，Sony在相關說明中也提到向下相容等重點項目，顯然支援原本遊戲作品也將成為新主機重要功能，但不確定僅向下相容支援既有PlayStation 4遊戲，或是進一步相容PlayStation 3 (甚至更早之前遊戲)，藉此與微軟Xbox One向下相容政策抗衡。

Sony同時也透露《最後生還者2》、《死亡擱淺》、《對馬幽魂》在內作品依然會發行PlayStation 4平台版本，強調現有PlayStation 4平台在未來三年時間仍會維持運作。

就Sony公布消息，目前PlayStation 4主機全球銷售數量已經累積達9680萬台，同時PlayStation Network每月活躍用戶人數也已經累積達9400萬人。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStationPS4

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

Sony成立PlayStation Productions工作室 投入遊戲改編電影、電視劇創作

2019-05-22 09:00

Sony與微軟建立雲端平台戰略合作關係 PlayStation部門事先並不知情

2019-05-21 08:48

第五屆北區學生電競聯賽 各路好手競技

2019-05-20 17:53

微軟將於今年夏季開放測試AR版《Mincraft:Earth》

2019-05-20 09:14

頂尖實況主玩最新遊戲 時薪150萬

2019-05-19 18:32

新舊會員都優惠！限時升級Spotify、KKBOX Prime享好康

2019-05-19 18:26

慶祝KONAMI創立50週年 《惡魔城週年慶合輯》正式推出

2019-05-18 13:29

拿掉內建購買機制後 Steam Link終於獲准在App Store上架

2019-05-18 13:24

《戰爭機器5》上市時間曝光 台灣地區將於今年9/10發行

2019-05-16 07:53

《魔獸世界：經典版》將於8/27上線 慶祝營運15週年

2019-05-16 07:50

《LINE：Disney Toy Company》手遊登場 限時免費貼圖下載中

2019-05-15 20:35

5G+AR 65年前奧黛莉赫本「動」起來

2019-05-15 16:58

簡單玩／Ubisoft《密室逃脫：穿越梅杜莎之門》 更須協力合作闖關

2019-05-14 16:02

本意教人如何使用滑鼠 「微軟接龍」入選世界電子遊戲名人堂

2019-05-12 22:01

Bug一大堆依舊有亮點！線上免費玩初代《Minecraft Classic》

2019-05-11 19:45

Google客製演算法、傳輸引擎設計 讓Stadia能流暢遊戲遊玩體驗

2019-05-11 07:52

Ubisoft公布《火線獵殺：斷裂點》 在孤島上對抗菁英部隊追捕

2019-05-11 07:45

《FINAL FANTASY VII重製版》新影像畫面揭曉 預計6月公布更具體消息

2019-05-11 07:45

迅龍回歸！《魔物獵人 世界》超大型擴充內容《Iceborne》將於9/6推出

2019-05-11 07:44

只有豪華能形容！迪士尼公布8年內電影清單

2019-05-10 16:30

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:11

蘋果推出以股神巴菲特為角色設計的第一人稱送報遊戲

2019-05-09 09:42

《邊緣禁地3》實機遊玩內容展示 呈現新敵人、新地點和新武器

2019-05-03 10:36

美空軍採宏達電VR培訓戰機飛行員 英皇家空軍也將加入

2019-05-02 17:57

雙A攻電競3C 新品尬場

2019-05-01 13:52

全世界瘋「電競」 台廠怎能缺席？

2019-05-01 13:52

《軒轅劍龍舞雲山》成蘋果5月「瘋武俠」主打遊戲

2019-04-30 19:40

HTC與中華電5G合作 北流中心演示全新即時VR360

2019-04-30 17:30

Sony手機業務列舉971億日圓虧損 PlayStation新機不會太快來到

2019-04-28 10:39

Epic Games創辦人：若Steam也願向開發者供88%分潤 將取消遊戲獨佔

2019-04-28 10:38

任天堂澄清不會在今年6月揭曉新主機 進入中國市場再等等

2019-04-27 11:26

Sony手機業務列舉971億日圓虧損 PlayStation新機不會太快來到

2019-04-27 11:23

任天堂入門款Nintendo Switch將於6月亮相 不會有強化版

2019-04-26 09:46

微星18款電競筆電新品 領先業界震撼上市

2019-04-24 10:05

史上最暢銷遊戲Top 10 《俄羅斯方塊》稱霸！

2019-04-23 18:27

寶可夢開發商開放 玩家與政府單位提名2020舉辦城市

2019-04-23 17:09

任天堂攜手騰訊 計畫將Nintendo Switch正式帶進中國市場

2019-04-22 10:37

消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

2019-04-21 10:59

CAPCOM推出大型機台復刻主機 收錄多款經典格鬥遊戲、以品牌標誌打造機身

2019-04-19 09:18
看更多

熱門文章

華為暫獲豁免 Google終止合作計畫踩煞車

2019-05-21 09:48

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎」

2019-05-21 14:00

求脫手！用戶憂華為變廢機 P30 Pro出現拋售潮

2019-05-21 18:27

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

2019-05-21 16:35

整理包／華為Google殘酷分手！ 完整爭議影響一次看

2019-05-21 13:24

三星Note 10外型設計大改版？前後鏡頭位置大風吹

2019-05-21 15:34

大疆成下個華為？美方：中國無人機正大量竊取資料

2019-05-21 21:35

堅持不換iPhone的環時總編 宣布改用華為手機

2019-05-21 10:15

華為生存戰關鍵…台積電「站在歷史十字路口」

2019-05-22 00:09

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13

任正非受訪：禁令延後沒意義 別用民粹看華為 家人用蘋果手機

2019-05-21 23:29

彭博：美圍剿華為 是可怕的失算

2019-05-22 01:00

撞色不撞傷 犀牛盾推超輕薄軍規防摔Apple Watch保護殼

2019-05-21 17:23

任正非：華為不跟政治掛鉤 要制止害國的民粹主義

2019-05-21 22:19

紐時：谷歌中止合作華為 拉開美中科技冷戰的數位鐵幕

2019-05-21 10:33

華為風暴！美延後禁令90天 任正非：寬限沒多大意義

2019-05-22 00:04

談華為事件 馬化騰：要在關鍵技術下苦功

2019-05-21 18:44

華為現有用戶還能更新Google服務嗎？你該知道的7個問題

2019-05-21 20:41

雷軍：小米將進行國際市場戰略升級布局

2019-05-21 10:15

華為禁令展延 Google：90天內提供軟體更新

2019-05-21 20:50

台北電腦展BC Award 華碩最大贏家

2019-05-21 12:29

華為任正非：不需要美國的寬限期

2019-05-22 00:59

NCC要求華為代理商到會說明 聚焦3重點

2019-05-21 15:57

華為回應谷歌暫停部分合作 指中國市場不受影響

2019-05-21 09:32

4900多萬紀錄未加密 Instagram網紅個資一覽無遺

2019-05-21 09:43

谷歌及美國晶片中止與華為合作 億萬手機受影響

2019-05-21 10:11

華為第1槍…美中各掐命脈 築起數位高牆

2019-05-22 00:28

犀牛盾首次針對Apple Watch打造保護殼 同樣強調無毒、抗摔

2019-05-22 08:29

是不是花太多錢了？這款APP會提醒你

2019-05-21 20:43

華為透露自有作業系統最快今年秋季推出 完全相容Android平台app

2019-05-22 08:50

任正非：華為5G 別人兩三年肯定追不上…

2019-05-22 00:17

Sony展示下一款電玩主機執行效能 強調PS4仍會持續在市場推行

2019-05-22 08:28

Brother在台推行Hello Kitty行動美形標籤機 圍棋女神黑嘉嘉擔任品牌大使

2019-05-21 16:01

微星5產品 勇奪2019台北電腦展Best Choice年度大獎

2019-05-21 17:16

美點名警告：陸製無人機恐竊密

2019-05-22 00:42

美國司法部不願批准 T-Mobile、Sprint合併可能會再延期

2019-05-22 08:56

繼華為之後 美國政府接續指控DJI空拍機竊取資訊

2019-05-22 08:49

Google Glass 企業版2代揭曉 要價999美元

2019-05-22 08:59

唯數下半年主打女性向、SLG策略手遊 長線營運動能增強

2019-05-21 13:58

Sony成立PlayStation Productions工作室 投入遊戲改編電影、電視劇創作

2019-05-22 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top