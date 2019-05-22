Sony展示下一款電玩主機執行效能 強調PS4仍會持續在市場推行

Sony稍早在投資者關係日中透露接下來預計推出的全新家用電玩主機與現有PlayStation 4 Pro運作效能比較，顯然將會帶來更明顯的效能提昇。

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從華爾街日報記者望月崇 (Takashi Mochizuki)稍早於個人Twitter分享影片內容顯示，Sony在投資者關係日實際展示下一款家用電玩主機與現有PlayStation 4 Pro運作效能比較，其中在載入複雜遊戲場景內容的整體速度表現，幾乎比起現有主機提昇10倍左右。

不過，Sony在此次展示過程僅以「次世代 (Next Generation)」稱呼開發中的新款電玩主機。依照Sony先前的說法，強調今年內並不會推出新款家用電玩主機，但從Sony近期持續對外溝通新款主機效能、特性情況來看，顯然明年應該就會有更具體消息公布。

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 2019年5月21日

在此之前，PlayStation 4架構師Mark Cerny已經確認下一款主機將採用AMD Zen 2架構設計的客製化處理器，並且搭配AMD接下來預計揭曉的Navi顯示架構，同樣也會加入Ray Tracing光線追跡功能，而儲存元件也會改為SSD設計。

而從Sony強調新主機將帶來沉浸與無縫遊玩體驗，其中可能反應新機帶來的遊玩體驗與流暢感，同時也可能與近期攜手微軟合作雲端服務有關，或許將會加強PlayStation雲端整合應用表現。

另外，Sony在相關說明中也提到向下相容等重點項目，顯然支援原本遊戲作品也將成為新主機重要功能，但不確定僅向下相容支援既有PlayStation 4遊戲，或是進一步相容PlayStation 3 (甚至更早之前遊戲)，藉此與微軟Xbox One向下相容政策抗衡。

Sony同時也透露《最後生還者2》、《死亡擱淺》、《對馬幽魂》在內作品依然會發行PlayStation 4平台版本，強調現有PlayStation 4平台在未來三年時間仍會維持運作。

就Sony公布消息，目前PlayStation 4主機全球銷售數量已經累積達9680萬台，同時PlayStation Network每月活躍用戶人數也已經累積達9400萬人。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》