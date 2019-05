Sony展示下一款電玩主機執行效能 強調PS4仍會持續在市場推行

Sony稍早在投資者關係日中透露接下來預計推出的全新家用電玩主機與現有PlayStation 4 Pro運作效能比較,顯然將會帶來更明顯的效能提昇。

從華爾街日報記者望月崇 (Takashi Mochizuki)稍早於個人Twitter分享影片內容顯示,Sony在投資者關係日實際展示下一款家用電玩主機與現有PlayStation 4 Pro運作效能比較,其中在載入複雜遊戲場景內容的整體速度表現,幾乎比起現有主機提昇10倍左右。

不過,Sony在此次展示過程僅以「次世代 (Next Generation)」稱呼開發中的新款電玩主機。依照Sony先前的說法,強調今年內並不會推出新款家用電玩主機,但從Sony近期持續對外溝通新款主機效能、特性情況來看,顯然明年應該就會有更具體消息公布。

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 2019年5月21日