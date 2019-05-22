Sony成立PlayStation Productions工作室 投入遊戲改編電影、電視劇創作

根據Hollywoodreporter網站指出，Sony已經藉由旗下索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entainment)成立全新PlayStation Productions工作室，未來將比照Marvel翻拍電影內容經驗，藉由遊戲作品內容改編拍攝，進而創造更多可增加營收的內容。

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根據索尼互動娛樂全球工作室董事長Shawn Layden說明，成立PlayStation Productions工作室的考量，有很大因素與多數編導無法真正了解遊戲內容，甚至只是將特定故事劇情重新拍攝，反而讓遊戲改編作品變得走味，因此透過熟悉本身遊戲內容，同時也了解粉絲期望看見內容的立場，預期將能創造更符合市場需求的電影、電視劇內容。

在這樣的作法之下，Shawn Layden認為甚至可以為好萊塢等業界提供如何拍攝遊戲改編作品的參考範本。

若從Marvel近年推出的電影改編作品來看，顯然藉由真正了解作品的人進行編劇、拍攝，顯然更能在既有元素下創造全新內容，進而吸引更多關注目光，這樣的操作模式預期也將成為PlayStation Productions工作室未來發展方向，甚至可以跟旗下遊戲作品發揮加乘效果。

不過，目前PlayStation Productions工作室尚未公布首波改編遊戲作品細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》