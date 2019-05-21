Sony與微軟建立雲端平台戰略合作關係 PlayStation部門事先並不知情

對於日前Sony宣布與微軟建立雲端平台戰略合作關係，顯然PlayStation部門並不知情。

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根據彭博新聞消息來源指出，Sony與微軟此次戰略合作是從去年開始談論，主要是由Sony位於東京總部高層直接洽談，其中並未由PlayStation部門人員參與，因此當確認消息傳出之後，不少PlayStation部門人員均感到訝異。

雖然Sony很早之前便透過收購GaiKai進軍雲端串流遊戲市場發展，但PlayStation Now服務始終未能帶來明顯成效，雖然過去曾經試圖透過與三星連網電視合作，藉此推廣吸引更多人使用此項服務，確沒有帶來明顯成效，甚至在後續終止與三星合作。

或許因此讓Sony內部開始構思雲端串流遊戲服務發展模式，雖然Sony本身在家用電玩主機得利PlayStation 4銷量而有不少成長，但在智慧型手機持續發展，同時網路串流技術應用也開始威脅傳統家用電玩主機市場發展，尤其當微軟、Google先後加入雲端串流遊戲市場布局，本身沒有太多雲端服務平台資源的Sony，顯然必須爭取更多發展機會，否則將會在未來遊戲市場布局落後他人。

而選擇與微軟合作，自然是看中微軟發展許久的Azure雲端服務平台資源，即便在家用電玩主機市場徹底贏過Xbox市佔，但未來若轉向以雲端串流遊戲應用為主的發展趨勢，Sony必然會處於弱勢，因此最好辦法便是與微軟合作，使原本競爭關係轉變成合作模式，至少在雲端串流遊戲市場發展不會徹底落後，甚至還能藉由合作關係產生更多發展機會。

在先前消息中，相關說法也指稱任天堂也可能與微軟合作，其中便包含可讓玩家直接以串流遊玩方式，在Nintendo Switch遊玩Xbox Game Pass服務提供串流遊戲。

不過，微軟並未證實是否與任天堂合作，目前僅說明開放工具資源涵蓋對應Nintendo Switch平台使用。

而回到Sony與微軟合作模式，雖然不少看法表示將有助於雲端串流遊戲發展，同時也能對抗Google預計推出的雲端串流遊戲服務Stadia，但有更多應用發展則會是在人工智慧，以及更多雲端整合應用發展。

在遊戲市場發展佈局方面，PlayStation依然認為獨佔遊戲內容依然能夠帶來更高吸引力，因此維持看好家用電玩主機發展優勢。

《原文刊登於合作媒體雲端平台戰略合作關係，顯然PlayStation部門並不知情。

" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》