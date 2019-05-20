Minecraft十週年 微軟推AR遊戲免費下載

2019-05-20 16:44 中央社 台北20日電



Minecraft「我的世界」問世十週年，微軟今天宣布將在iOS與Android平台推出Minecraft Earth擴增實境（AR）行動遊戲，遊戲採免費下載制，預計將於今年夏天展開封閉測試。

微軟發布新聞稿指出，中文版的Minecraft「我的世界」已突破200萬註冊用戶，全世界「我的世界」遊戲銷售量已累積達1億7600萬份。

微軟表示，在Minecraft Earth裡，用戶將在真實世界尋找到一大群各種方塊，或是稱呼為Tappables的生物。當用戶在真實世界裡移動時，也會觀察到自己的每一步已融入在Minecraft的世界裡，例如腳下可能隨時變身礦場，或是當地公園出現的Minecraft樹木將有骷髏潛伏。玩家必須收集資源、與生物們戰鬥，並獲得經驗值來強化職業生涯。

在Minecraft Earth中，玩家可以藉由BuildPlates功能設計屬於自己的永久創作品，體現Minecraft遊戲的創意；遊戲也針對多人社交體驗進行優化。

Minecraft Earth遊戲預計今年夏天展開封閉測試，現在註冊就有可能成為限量的首批玩家，完成註冊的24小時內將收到確認電子郵件。要在封測期間體驗遊戲，行動裝置需為Android 7.0或iOS 10以上版本，同時需使用Microsoft或Xbox Live帳號，以及應用程式商店登入資訊。遊戲預計將支援所有語系。