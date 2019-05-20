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美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

微軟將於今年夏季開放測試AR版《Mincraft:Earth》

2019-05-20 09:14楊又肇

今年在微軟開發者大會Build 2019期間暗示即將推出以AR形式呈現的《Mincraft》新作，稍早終於由微軟透露將以《Mincraft:Earth》為稱，將可對應iPhone或Android手機遊玩，預期藉此與目前依然有不少人遊玩的《Pokémon GO》競爭市場。

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《Mincraft:Earth》將以微軟自有Azure雲端平台支撐運作，並且以AR形式進行遊玩，玩家可以透過iPhone或Android手機「堆砌」屬於個人的世界、物品，甚至進一步與他人互動。

而為了增加遊戲互動遊玩效果，《Mincraft:Earth》更加入可蒐集全新模組、與他人共同作建造，甚至藉由AR特性讓玩家能與遊戲中景象「合影」，藉此增加更多遊玩體驗。

微軟在很早之前就已經推出虛擬實境版本的《Mincraft》，同時過往也曾在HoloLens裝置上提供能以AR形式遊玩版本，此次則是讓玩家能輕易透過手機即可使用，無需採購相對昂貴的HoloLens也能深入感受《Mincraft》遊戲內容，同時也能以不同視角觀看世界，或是與他人互動。

《Mincraft:Earth》預計在今年夏季先進行測試，之後將會全球地區開放遊玩。而目前微軟已經對外開放測試預約，但玩家必須年滿18歲才能申請，同時是否能獲得測試資格仍須以抽選方式決定。

另外，微軟也透露目前已經在全球市場累積銷售超過1.76億套《Mincraft》，並且以此款遊戲完成1.3億次的「Hour of Code」編碼學習活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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