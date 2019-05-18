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拿掉內建購買機制後 Steam Link終於獲准在App Store上架

2019-05-18 13:24楊又肇

先前因為內建購買功能，導致被蘋果從App Store下架的Steam Link，稍早藉由將購買機制拿掉，終於獲准於App Store上架，讓iPhone、iPad與Apple TV裝置可以透過串流方式遊玩電腦端的Steam平台上架遊戲。

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不過，相較於iOS版本，Android平台版本因為沒有內建購買機制的限制問題，因此讓玩家可以直接在app內選擇是否購買Steam上架遊戲作品。除此之外，Android平台版本與iOS版本的功能並沒有太大差別。

而在新釋出的beta測試版本中，Valve也將Steam平台上的In-Home Streaming名稱改為Remote Play，讓玩家可以更容易理解此項功能，同時也凸顯此項功能並非僅能在家使用情況，更可在任何具備高速網路傳輸資源的環境下使用。

類似的功能，其實NVIDIA很早之前就已經針對旗下GeForce顯示卡提供相同應用，不過僅限制將電腦端遊戲內容串流至NVIDIA Shield、Mac，或是其他Windows PC裝置遊玩，而PlayStation則在之前已經透過Remote Play App讓特定Xperia手機、PlayStation Portable或PlayStation Vita遊玩PlayStation 3，或是PlayStation 4遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Steam

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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