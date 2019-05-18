慶祝KONAMI創立50週年 《惡魔城週年慶合輯》正式推出

慶祝Konami創立50週年，Konami數位娛樂稍早宣布從即日起開放「週年慶合輯 (Anniversary Collection)」系列作品中的《惡魔城週年慶合輯 (Castlevania Anniversary Collection)》上市銷售，分別推出PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，以及在Steam平台上架的Windows PC版本。

分享 facebook

收錄內容部分，將包含惡魔城系列8款早期代表性作品，其中涵蓋街機與家用遊戲版本，包含值得紀念的第1款《悪魔城ドラキュラ (Castlevania)》、首次進行移植的《VAMPIRE KILLER (Castlevania: Bloodlines)》，以及與其他系列作品區隔，充滿趣味風格的《悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん (Kid Dracula)》等作品，同時僅發行數位下載版本。

此外，在《惡魔城週年慶合輯》中也收錄能夠一窺《悪魔城ドラキュラ (Castlevania)》系列發展的數位特典「BONUS BOOK」，其中收錄未曾公開的開發資料，以及特別專訪等內容，全書內容達80頁。

建議售價部分，日文版定價為26.99美元，而英文版定價則為19.99美元。

分享 facebook

FC版悪魔城ドラキュラ 分享 facebook

悪魔城伝説 分享 facebook

SFC版悪魔城ドラキュラ 分享 facebook

Simon's Quest 分享 facebook

VAMPIRE KILLER 分享 facebook

ドラキュラ伝説 分享 facebook

ドラキュラ伝説Ⅱ 分享 facebook

悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》