慶祝KONAMI創立50週年 《惡魔城週年慶合輯》正式推出
慶祝Konami創立50週年，Konami數位娛樂稍早宣布從即日起開放「週年慶合輯 (Anniversary Collection)」系列作品中的《惡魔城週年慶合輯 (Castlevania Anniversary Collection)》上市銷售，分別推出PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，以及在Steam平台上架的Windows PC版本。
收錄內容部分，將包含惡魔城系列8款早期代表性作品，其中涵蓋街機與家用遊戲版本，包含值得紀念的第1款《悪魔城ドラキュラ (Castlevania)》、首次進行移植的《VAMPIRE KILLER (Castlevania: Bloodlines)》，以及與其他系列作品區隔，充滿趣味風格的《悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん (Kid Dracula)》等作品，同時僅發行數位下載版本。
此外，在《惡魔城週年慶合輯》中也收錄能夠一窺《悪魔城ドラキュラ (Castlevania)》系列發展的數位特典「BONUS BOOK」，其中收錄未曾公開的開發資料，以及特別專訪等內容，全書內容達80頁。
建議售價部分，日文版定價為26.99美元，而英文版定價則為19.99美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
留言