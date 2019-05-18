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慶祝KONAMI創立50週年 《惡魔城週年慶合輯》正式推出

2019-05-18 13:29楊又肇

慶祝Konami創立50週年，Konami數位娛樂稍早宣布從即日起開放「週年慶合輯 (Anniversary Collection)」系列作品中的《惡魔城週年慶合輯 (Castlevania Anniversary Collection)》上市銷售，分別推出PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，以及在Steam平台上架的Windows PC版本。

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收錄內容部分，將包含惡魔城系列8款早期代表性作品，其中涵蓋街機與家用遊戲版本，包含值得紀念的第1款《悪魔城ドラキュラ (Castlevania)》、首次進行移植的《VAMPIRE KILLER (Castlevania: Bloodlines)》，以及與其他系列作品區隔，充滿趣味風格的《悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん (Kid Dracula)》等作品，同時僅發行數位下載版本。

此外，在《惡魔城週年慶合輯》中也收錄能夠一窺《悪魔城ドラキュラ (Castlevania)》系列發展的數位特典「BONUS BOOK」，其中收錄未曾公開的開發資料，以及特別專訪等內容，全書內容達80頁。

建議售價部分，日文版定價為26.99美元，而英文版定價則為19.99美元。

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FC版悪魔城ドラキュラ
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悪魔城伝説
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SFC版悪魔城ドラキュラ
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Simon's Quest
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VAMPIRE KILLER
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ドラキュラ伝説
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ドラキュラ伝説Ⅱ
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悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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