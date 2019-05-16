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《魔獸世界：經典版》將於8/27上線 慶祝營運15週年

2019-05-16 07:50楊又肇

2017年透露推出的《魔獸世界：經典版》，稍早終於確認將在台灣時間8月27日上午6點正式啟用伺服器，並且預計從5月到7月間開放三次壓力測試。

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若過去就擁有《魔獸世界》遊戲帳號的玩家，屆時即可直接登入遊玩，同時無需支付額外費用。

經典版內容將把遊戲時間背景設定在2006年8月22日推出的「戰爭之鼓」更新版本 (即1.12.0版本)，並且可讓玩家重溫早期《魔獸世界》各個經典事件，諸如40人副本熔火之心，或是在塔倫米爾打得沒日沒夜的PvP對戰，以及整個伺服器齊心協力開啟安其拉之門的大型行動。

而為了慶祝《魔獸世界》營運15週年，暴雪將會進行一系列線上、線下慶祝活動，其中包含在《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》推出系列遊戲內活動，活動尾聲將迎接25人副本 (可透過團隊搜尋器進入)，玩家將在這個副本中與遊戲中最有名的幾位首領對決，通過這項史詩級試煉的玩家將可獲得以古老毀滅者死亡之翼龍型態，以及恐怖形象設計而成的坐騎－黑曜碎界者。

另外，暴雪也計畫在美西時間10月8日推出建議售價為99.99美元的《魔獸世界》15週年典藏版，其中包含火焰之王拉格納羅斯10吋雕像、以黑龍軍團育母奧妮克希亞頭像為造型的別針、印有艾澤拉斯地圖的滑鼠墊、繪製艾澤拉斯昔日光景的美術版畫，以及聯盟坐騎雪岩風爪獅鷲獸與部落坐騎雪岩雷翼蠍尾獅的座騎，此外也包含遊戲內額外物品與30天的《魔獸世界》遊戲時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪魔獸魔獸世界

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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