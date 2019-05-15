《LINE：Disney Toy Company》手遊登場 限時免費貼圖下載中

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LINE GAME今宣布《LINE：Disney Toy Company》正式上市，這是以迪士尼角色為主題的全新遊戲，在遊戲裡玩家將協助玩具公司的員工（在遊戲中被稱為「玩具們」）來完成工作。玩家需在限時一分鐘的時間裡，簡單地用手指向上、向下、向左和向右，盡可能地收集積木以獲得高分。

這些「玩具」是由迪士尼角色所變身而成，例如米奇、米妮、小熊維尼與史迪奇等，這些人氣角色將以全新的玩具樣貌在遊戲中登場。上市版本將有43位知名角色亮相，每個玩具的角色特點呼應電影中的背景，而且每個角色自己的玩具屋可以升級或強化。

新玩家在一開始會以初心者角色加入遊戲，玩家可選擇奇奇或蒂蒂並接受必要的新員工訓練教學，由玩家自行選擇的玩具講解規則跟遊戲操作說明。

▲ 為了紀念遊戲推出，特別推出《LINE：Disney Toy Company》貼圖，下載並完成遊戲內任務，即可免費下載貼圖。活動期間：即日起至6月10日9：59 AM結束外，只要使用 LINE 帳號登入，就可以跟 LINE 的好友對戰，玩家需要使用入場卷「愛心」才能進行對戰，這個小道具可以在朋友間傳送或贈送，讓遊戲增加更多趣味性。

《LINE：Disney Toy Company》從3月初至今已有超過30萬玩家參與事前登錄，為了回饋玩家，所有在活動期間登入《LINE：Disney Toy Company》的玩家將可獲得包含米妮玩具、金幣跟高級扭蛋等獎勵。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》