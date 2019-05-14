簡單玩／Ubisoft《密室逃脫：穿越梅杜莎之門》 更須協力合作闖關

推出以《刺客教條：起源》的古埃及世界為舞台打造《秘境逃脫：失落的金字塔》之後，Ubisoft日前公布旗下團隊Blue Byte打造的第二款全新大型VR密室逃脫遊戲《穿越梅杜莎之門 (Beyond Medusa’s Gate)》，預計從5月17日開放HTC於台北三創、高雄大魯閣的Viveland開放遊玩。筆者這次提前實際體驗這款遊戲所帶來樂趣，藉此比較與先前《秘境逃脫：失落的金字塔》的差異。

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《穿越梅杜莎之門》形式上與《失落的金字塔》的玩法類似，同樣必須透過多名玩家協力闖關，一開始也必須先決定個人角色外型、配飾等設定，而進入關卡後也必須透過轉動、開啟各類開關，或是透過射箭方式改變建築內部設置，並且與一同遊玩的玩家共同解開謎題。

故事背景是基於《刺客教條：奧德賽》的古希臘世界為舞台，玩家同樣透過基因記憶追溯機器「Animus」讓玩家回到過往世界體驗，並且解開歷史謎題，而遊戲內容同樣不會出現《刺客教條》系列作品般劇烈飛簷走壁，或是可以做出「信仰之躍」的動作，但同樣會有需要透過雙手攀爬的情況 (但不會真的摔死)。

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為了避免使用者在遊玩過程有過度暈眩情況，遊戲中的移動依然維持以手指位置進行移動「傳送」，並且能避免多名玩家一同遊玩時產生碰撞或線路糾纏問題，玩家基本上僅會在定點操作，頂多配合轉身改變遊戲中的視角，原則上都會固定在單一定點透過雙手操作。

以難度而言，《穿越梅杜莎之門》需要彼此協助解謎的比例相對較高，例如筆者此次體驗過程，就因為另外一組隊友始終未能完成特定階段解謎任務，使得整個進度明顯落後，最終無法在規定時間內完成闖關。如果順利的話，《穿越梅杜莎之門》實際需要時間大約在55分鐘到1小時，但主要看玩家在遊戲中闖關是否順利。

至於在遊戲表現部分，依然可以看出Ubisoft的製作功力，但受限現行虛擬實境影像呈現效果，仍無法以自然角度呈現的手部等動作，同時在攀爬等過程也無法真實呈現的重心垂吊感，而單手依然可以在空中做到水平橫移等違背物理現象動作，但預期未來在虛擬實境技術持續精進後，將能有更好表現。

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目前《穿越梅杜莎之門》預計從5月17日 (五)起同步於台北三創、高雄大魯閣草衙道的Viveland正式提供遊玩，相關資訊如下：

價格：

2人平日1399元／假日1599元

4人平日2599元／假日2999元

預約連結：

早鳥好康禮：

5月17日至5月31日到Viveland台北三創／高雄大魯閣草衙道體驗《密室逃脫-穿越梅杜莎之門》的消費者，每人可獲得Viveland 100元折價券及免費飲料一份。

內容介紹：

梅杜莎之門是從《奧德賽》中重新創造古希臘，由2或4名玩家組成團隊，在55分鐘內，從一個巨大的愛琴海海岸洞穴中找到一條出路，傳說中的阿爾戈人船停泊在那裡。要想成功逃脫，玩家必須使用團隊合作、解決問題的技巧和精確的時機來解決謎團，並找到他們的出路, 這種房間規模的經驗，玩家可從六個不同的角色中選擇他們的化身開始冒險，並可以使用古希臘的裝備自定義他們。

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《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》