本意教人如何使用滑鼠 「微軟接龍」入選世界電子遊戲名人堂

圖／取自T客邦 分享 facebook

相信所有接觸過Windows系統的使用者，都有玩過「遊樂場」資料夾中的「微軟接龍」。近期這套影響全世界廣大玩家的經典遊戲，獲得了世界電子遊戲名人堂的正式入選，使「接龍」這套卡牌遊戲，得以和《毀滅戰士》、《俄羅斯方塊》及《超級瑪利歐兄弟》等大作其名並列。

能被世界電子遊戲名人堂正式入選，對「微軟接龍」而言意義非凡，因為該組織的評審委員會，考量了許多標準來決定正式成員，包含影響力、受歡迎程度，甚至於對全體社會及其他電玩遊戲的影響。

相對於其他名人堂機構，世界電子遊戲名人堂創建於2015年，由教育組織The Strong負責營運和監督，實際位置在紐約州羅切斯特市的國家博物館，每年他們都會選擇一些新的名人堂入選遊戲，今年則是由「微軟接龍」獲得這份榮耀。

自1990年以來，「微軟接龍」就預裝於每一代的Windows系統當中，或許它並不像《超級瑪利歐兄弟》那樣如此耀眼，但這個遊戲平凡且小小的存在，對於初期的Windows使用者而言可是非常重要。

回推到為什麼微軟要在Windows 3.0中，加入規則簡單的接龍遊戲，其原因只源於一個簡單的想法。由於1990 年代，當時滑鼠操作及視窗體驗，對於消費者而言是全新的事物，所以微軟為了要讓接觸PC的人能快速上手，所以設計了接龍遊戲，鼠標的「點、拖、放」操作，就這樣經由「微軟接龍」普及到了所有電腦使用者身上。

「微軟接龍」隨著時間發展，介面不但變得更華麗，更加入了許多新玩法。雖然在Windows 8中，微軟一度移除了系統內建的接龍程式，但很明顯全世界的玩家都放不下這套遊戲，所以在隨後推出的Windows 10中，「微軟接龍」再度成為預載軟體。

也由於「微軟接龍」被綑綁在每一套Windows作業系統中，根據估計，這套小品卡牌遊戲至少被安裝在全世界超過10億台裝置上，讓它成為有史以來最流行的電子遊戲之一。甚至有研究指出，「微軟接龍」無意間成為休閒電玩市場的先河，更為後續的遊戲發展開展了一條康莊大道。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》