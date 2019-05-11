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Bug一大堆依舊有亮點！線上免費玩初代《Minecraft Classic》

2019-05-11 19:45T客邦

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沙盒遊戲《Minecraft》（我的世界、創世神）推出至今終於滿10周年了！這套充滿創意的遊戲歷經多年開發，陸陸續續更新了相當多的內容，也擴展到電腦、手機、家用主機等各式平台上。

為了慶祝10周年的偉大時刻，《Minecraft》開發商Mojang特地重製了2009年的推出的Alpha版本遊戲，並以《Minecraft Classic》為名，開放給全球玩家免費體驗－－而且是透過網頁瀏覽器！

這個重製後的瀏覽器版《Minecraft Classic》，目前的版本號為0.0.23a_01，即2009年7月11日推出的版本，整個遊戲中僅有32個方塊，而且只具備創造模式，玩家可以點一下破壞方塊，按一下放置方塊，挖掘動畫、合成系統、生物群落等通通沒有，陽春到讓現在的玩家很不習慣。

有趣的是，由於《Minecraft》的版本發展，是一個持續演進的過程，既然是用Alpha時代的0.0.23a_01進行重製，那麼當時尚未解決的Bug與錯誤，自然就都被保留了下來。

即便Bug一大堆且功能有限，但網頁版本的《Minecraft Classic》依然有許多亮點。舉例來說，玩家可以創造不同的大小的世界，有小型、普通跟巨大可以選擇；另外還可以複製世界連結，邀請不包含自己在內的其他9名玩家，加入自己所創造的遊戲。

此外，筆者測試《Minecraft Classic》後發現，其遊玩手感與 Java 版本幾乎沒有太大差異，FPS 表現也非常流暢，若是 Mojang 有意持續更新這個版本，或許未來在網頁上執行正式版的《Minecraft》也不是太大問題，玩家能保有一絲期待。

如果你從未接觸過《Minecraft》，趕快點這裡開啟《Minecraft Classic》，體驗這個自由創造的方塊世界；如果你是《Minecraft》的老玩家，那就更應該點開來懷舊一下！

來源：Minecraft

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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