迅龍回歸！《魔物獵人 世界》超大型擴充內容《Iceborne》將於9/6推出

CAPCOM稍早配合SIE「State of Play」節目，正式宣佈將於今年9月6日推出《魔物獵人 世界》超大型擴充內容《Monster Hunter World: Iceborne》，並且開放從即日起接受預約，其中亞洲地區銷售版本將獨佔繁簡中文字幕內容。

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繼先前確認將針對《魔物獵人 世界》推出超大型擴充內容之後，CAPCOM稍早確認《Monster Hunter World: Iceborne》將在今年9月6日釋出，分別推出PlayStation 4、Xbox One平台版本，日後也會在今年冬季跟進推出Windows PC版本 (透過Steam平台銷售)。

同時，CAPCO也確認經典魔物「迅龍」將會在此次擴充內容登場，同時也會加入更多新魔物，預期CAPCOM將會在接下來的E3 2019期間公布更多消息。

由於本身屬於擴充內容，因此玩家必須先擁有《魔物獵人 世界》遊戲內容才能遊玩《Monster Hunter World: Iceborne》。而除了提供數位下載版本，《Monster Hunter World: Iceborne》也將同步推出實體光碟版本，並且區分一般版與典藏版。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》